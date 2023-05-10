Объезды и заторы: в Нарве ожила большая дорожная стройка

Технологическая пауза в проектировании и строительстве транзитных дорог по инвестиционному проекту "Narva TEN-T" закончилась - строительные работы продолжились с мая. Руководитель проектов главной подрядной компании "YIT Eesti" Андрес Винклер просит граждан быть на нарвских дорогах внимательными, поскольку до августа будут серьезные изменения в организации движения.

С 9 мая начались работы по фрезерованию асфальта на нарвской улице Пауля Кереса - участке между зданием Академии внутренней обороны и кольцевым перекрестком на площади Кереса. В обозначенном месте участки дорог закрываются для проезда, движение пешеходов затруднено.

На улицу Суур-Агули, на нарвский завод "Fortaco" и к театральному центру "Vaba Lava" теперь нужно подъезжать по улице Энергия.

В конечном итоге почти на всей протяженной улице Пауля Кереса будут построены новая проезжая часть с полосами движения 2+1 и тротуары. Также появятся новое уличное освещение, водосточная канализация, светофоры.

По словам представителя "YIT Eesti", при подходящих погодных условиях с 15 мая их компания начнет работы по асфальтированию на нарвских улицах Раху и Пауля Кереса, где в 2022 году не был уложен последний верхний слой асфальта.