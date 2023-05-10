Объезды и заторы: в Нарве ожила большая дорожная стройка

В центре Нарвы возобновилось большое дорожное строительство, с января стоявшее на зимней паузе. Строители предупредили, что работы до августа будут сопровождаться серьезными изменениями в организации дорожного движения. Вся реконструкция без малого пяти километров транзитных дорог через Нарву (проект "Narva TEN-T") должна завершиться до наступления октября.
Технологическая пауза в проектировании и строительстве транзитных дорог по инвестиционному проекту "Narva TEN-T" закончилась - строительные работы продолжились с мая. Руководитель проектов главной подрядной компании "YIT Eesti" Андрес Винклер просит граждан быть на нарвских дорогах внимательными, поскольку до августа будут серьезные изменения в организации движения.
С 9 мая начались работы по фрезерованию асфальта на нарвской улице Пауля Кереса - участке между зданием Академии внутренней обороны и кольцевым перекрестком на площади Кереса. В обозначенном месте участки дорог закрываются для проезда, движение пешеходов затруднено.
На улицу Суур-Агули, на нарвский завод "Fortaco" и к театральному центру "Vaba Lava" теперь нужно подъезжать по улице Энергия.
В конечном итоге почти на всей протяженной улице Пауля Кереса будут построены новая проезжая часть с полосами движения 2+1 и тротуары. Также появятся новое уличное освещение, водосточная канализация, светофоры.
По словам представителя "YIT Eesti", при подходящих погодных условиях с 15 мая их компания начнет работы по асфальтированию на нарвских улицах Раху и Пауля Кереса, где в 2022 году не был уложен последний верхний слой асфальта.
"На улице Раху и на улице Кереса - на участке от виадука до перекрестка с улицей Креэнхольми - продолжим работы по укладке каменного дорожного покрытия и благоустройству с последующими асфальтированием и разметкой дорожного покрытия", - рассказал Винклер и добавил, что скоро приступят также к установке новых светофоров.
- Строительные работы и реорганизация, несомненно, вызывают некоторые неудобства, но после окончания работ пропускная способность транзитного коридора, проходящего через город Нарва, значительно вырастет, а движение станет намного комфортнее и безопаснее как для транспортных средств, так и для пешеходов. Поэтому рассчитываем на понимание и терпение горожан, - добавил Винклер.
Как уже неоднократно рассказывало "Северное побережье", целью проекта "Narva TEN-T" является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление около 4,79 километров дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.
Стоимость изначально очень дорогого проекта "Narva TEN-T" дополнительно выросла, достигнув 15,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.
АО "YIT Eesti", выигравшее в международном тендере и в январе 2021 года подписавшее контракт с Нарвским департаментом развития и экономики, обязалось выполнить все проектировочные и строительные работы за 26 месяцев, то есть до начала лета 2023 года. Потом срок исполнения договора продлили до 27 сентября.