Власти Нарвы меняют условия пособия на новорожденного из-за рекордно низкой рождаемости

Власти Нарвы планируют со следующего года более гибко вознаграждать семьи с новорожденными. Разработанный новый порядок выплаты пособия по рождению оставляет меньше формальных рамок, чем есть сейчас.
Проект нового порядка выплаты пособия по рождению будет рассмотрен Нарвским городским собранием в предстоящий четверг, 18 мая.
Взявшись за подготовку проекта, чиновники городской управы исходили из того, что рождаемость в Нарве с каждым годом уменьшается. Так, если в 2016 году в Нарве был 501 случай рождения детей, то в 2022 - всего 275; на таком низком уровне рождаемость в Нарве не была никогда в новейшей истории.
По новому предложенному порядку ставка пособия по рождению сохранится, как и сейчас, в размере минимальной зарплаты в Эстонии в предыдущем календарном году. Эти деньги будут выплачиваться родителю или законному опекуну ребенка по-прежнему тремя частями, однако первая часть составит не 100, как сейчас, а 400 евро. Еще 100 евро выплатят по достижении ребенком возраста одного года, остаток - еще через год.
Обновляемый порядок дает возможность ходатайствовать о пособии по рождению родителю, совсем недавно переехавшему в Нарву, то есть пропадает требование проживания как минимум год. Условие простое: зарегистрированным местом жительства новорожденного и ходатайствующего о пособии лица должен быть на момент подачи заявления город Нарва. При этом отсутствует условие о месте жительства второго родителя.
Вторая и третья части пособия будут выплачены, только если ходатайствоваший о пособии и сам ребенок все это время непрерывно оставались зарегистрированными нарвитянами.
Еще одно изменение касается срока предоставления ходатайства о пособии: на это планируют давать целый год после рождения ребенка, а не ныне установленные три месяца.
Пока еще только обсуждаемый новый порядок выплаты пособия по рождению власти Нарвы планируют ввести в законную силу с 1 января 2024 года. До того момента все поданные ходатайства и уже назначенные пособия по рождению будут опираться на предыдущий порядок. В проекте постановления не сказано про дату рождения ребенка, так что в случае появления малыша на свет в 2023 году можно до нового года повременить с ходатайством. Дата рождения является основанием только для назначения суммы пособия - минимальная зарплата в предыдущем году.