Власти Нарвы меняют условия пособия на новорожденного из-за рекордно низкой рождаемости

Проект нового порядка выплаты пособия по рождению будет рассмотрен Нарвским городским собранием в предстоящий четверг, 18 мая.

Взявшись за подготовку проекта, чиновники городской управы исходили из того, что рождаемость в Нарве с каждым годом уменьшается. Так, если в 2016 году в Нарве был 501 случай рождения детей, то в 2022 - всего 275; на таком низком уровне рождаемость в Нарве не была никогда в новейшей истории.

По новому предложенному порядку ставка пособия по рождению сохранится, как и сейчас, в размере минимальной зарплаты в Эстонии в предыдущем календарном году. Эти деньги будут выплачиваться родителю или законному опекуну ребенка по-прежнему тремя частями, однако первая часть составит не 100, как сейчас, а 400 евро. Еще 100 евро выплатят по достижении ребенком возраста одного года, остаток - еще через год.

Обновляемый порядок дает возможность ходатайствовать о пособии по рождению родителю, совсем недавно переехавшему в Нарву, то есть пропадает требование проживания как минимум год. Условие простое: зарегистрированным местом жительства новорожденного и ходатайствующего о пособии лица должен быть на момент подачи заявления город Нарва. При этом отсутствует условие о месте жительства второго родителя.

Вторая и третья части пособия будут выплачены, только если ходатайствоваший о пособии и сам ребенок все это время непрерывно оставались зарегистрированными нарвитянами.

Еще одно изменение касается срока предоставления ходатайства о пособии: на это планируют давать целый год после рождения ребенка, а не ныне установленные три месяца.