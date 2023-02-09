Рождаемость в Нарве по итогу 2022 года снова побила антирекорд. Если дела пойдут так и дальше, то снова может встать проблема лишних детских садов - вдобавок к тому, что четыре детсада уже закрыты или реорганизованы в этом году.
Нарва столкнулась с рекордно низкой рождаемостью
Рождаемость в Нарве продолжает падать год от года: если в 2020 году на свет появилось 363 новых маленьких горожанина, в 2021 году - 330, то в 2022 году - только 275. С учетом этой негативной тенденции власти Нарвы в 2022 году решили закрыть три из 17 городских детсадов и объединить еще два.
Количество детей, посещающих нарвские детские сады, за десять лет сократилось приблизительно на 800. В учебном году 2023/24 в оставшихся в Нарве детских садах будет суммарно 2280 мест.
- Оставшаяся после реорганизации сеть детских садов города будет отвечать реальным потребностям жителей города, - считает Лариса Дегель, заведующая в Нарвской горуправе делами в том числе школьного и дошкольного образования. - Надеемся, конечно, что показатели рождаемости стабилизируются и в будущем у города не будет причин принимать решения по сокращению количества детских садов.
Мэр Нарвы Катри Райк говорит, что случившийся спад рождаемости сильно пугает. "Но это везде в Эстонии сейчас так", - отметила она.
Реагируя на спад рождаемости, Нарва, как считает мэр, в первую очередь должна привести в порядок родильное отделение городской больницы. "Оно действительно требует ремонта", - говорит Райк, считающая, что приличное родильное отделение само по себе способно положительно повлиять на популярность родов как таковых. "Это та мера, которая помогла бы", - полагает мэр.
По имеющимся данным, из всех 275 новорожденных нарвитян в прошлом году почти все, а именно 272, появились на свет в стенах Нарвской больницы.
Также Нарва, по словам Райк, планирует пересмотреть городские меры поддержки семьям с детьми: "Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы рожать в Нарве было приятно".
Хотя мест в имеющихся нарвских детсадах предостаточно, власти приграничного города строят и планируют новые. Один прямо сейчас возводится у пересечения улиц Харидузе и Вестервалли - и он откроется в 2024 году. С его появлением будет закрыт старый детский сад "Punamütsike", находящийся в отвратительном техническом состоянии.
Второй новый нарвский детский сад пока только проектируется на улице Энергия. Там перед строительством, сроки которого еще неясны, придется снести два полупустых старых здания рядом с уличным рынком. "Дальше будет очередь района Кренгольма", - сказала Катри Райк, планируя на еще более отдаленную перспективу.
- Надо понимать, что совпало сразу несколько кризисов: закрытие нескольких старых детских садиков, которое давно надо было сделать, уменьшение рождаемости, плюс перевод образования на эстонский язык, - обрисовала Райк, с чем пришлось столкнуться Нарве в сфере дошкольного и школьного образования.