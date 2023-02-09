Нарва столкнулась с рекордно низкой рождаемостью

Рождаемость в Нарве продолжает падать год от года: если в 2020 году на свет появилось 363 новых маленьких горожанина, в 2021 году - 330, то в 2022 году - только 275. С учетом этой негативной тенденции власти Нарвы в 2022 году решили закрыть три из 17 городских детсадов и объединить еще два.

Количество детей, посещающих нарвские детские сады, за десять лет сократилось приблизительно на 800. В учебном году 2023/24 в оставшихся в Нарве детских садах будет суммарно 2280 мест.

- Оставшаяся после реорганизации сеть детских садов города будет отвечать реальным потребностям жителей города, - считает Лариса Дегель, заведующая в Нарвской горуправе делами в том числе школьного и дошкольного образования. - Надеемся, конечно, что показатели рождаемости стабилизируются и в будущем у города не будет причин принимать решения по сокращению количества детских садов.

Мэр Нарвы Катри Райк говорит, что случившийся спад рождаемости сильно пугает. "Но это везде в Эстонии сейчас так", - отметила она.

Реагируя на спад рождаемости, Нарва, как считает мэр, в первую очередь должна привести в порядок родильное отделение городской больницы. "Оно действительно требует ремонта", - говорит Райк, считающая, что приличное родильное отделение само по себе способно положительно повлиять на популярность родов как таковых. "Это та мера, которая помогла бы", - полагает мэр.