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Андрей Кузичкин: Госпожа Райк, очнитесь! Нарва не должна превратиться в Донецк

Северное побережье
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Андрей Кузичкин
Андрей Кузичкин Фото: Konstantin Sednev

В своем мнении, опубликованном на портале RusPostimees, нарвский публицист и преподаватель Андрей Кузичкин пишет, что жители Нарвы озабочены репутацией президента России больше, чем судьбой мира в Украине.

Рассуждая об инциденте, произошедшем 9 мая на нарвском бастионе, когда в ответ на проходивший на российском берегу концерт эстонский активист Даниил Куракин развернул в сторону реки украинский флаг, за что тут же подвергся нападению нарвитянина, Андрей Кузичкин отмечает, что никто не встал на защиту пострадавшего. 

"Больше всего меня потрясло то, что в окружающей толпе никто не пришел Даниилу на помощь, когда взрослый мужик стал прессовать мальчишку. Напротив, одобрительно глядели и гудели. Зато все стали попрекать его, когда он указал полиции на толкнувшего его человека. Так и работают "законы" уголовного мира: "своих не сдают". Даже если "свои" - махровые преступники", - пишет Кузичкин.

Автор недоумевает от позиции нарвитян:

"Вы только вдумайтесь в смысл происходящего! Некоторые жители Нарвы озабочены репутацией президента России больше, чем судьбой мира в Украине! Их не смущает, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, а в Украине вот уже почти 15 месяцев Россия ведет захватническую войну, разрушая города и убивая тысячи мирных граждан. Вместо того чтобы потребовать от Путина прекратить военные действия в Украине, родители учеников потребовали уволить учителя за дискредитирующую российского диктатора футболку!" 

В завершении Андрей Кузичкин обращается к мэру Нарвы:

"Уважаемая госпожа Райк! Вам уже открыто угрожают с другого, российского берега реки, обещая одержать победу и приехать к вам в незваные гости. Поэтому не нужно делать вид, что ничего особенного в Нарве не происходит. Не нужно заигрывать с избирателями, пытаясь всем угодить и никого не спровоцировать.

Это безрезультатная игра: убежденные путинисты будут воспринимать ваши уступки как слабость и посадят вас на поводок своих капризов и желаний. Их природа идентична природе Путина, который привык всех ломать и ставить на колени. Такие люди уважают только силу. Так не бойтесь говорить часто, громко и четко: "Нарва - это Эстония! России здесь места нет! А кто будет покушаться на нашу свободу и независимость, получит мощный отпор. Мы сумеем защитить свою землю!".

Может, ваш рейтинг после этого упадет. Но, поверьте, свобода Эстонии стоит дороже".

Читайте полностью мнение на портале RusPostimees.

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