Нарвские тротуары украсили бетонными рыбами

Автомобильное движение на пешеходных улицах будут ограничивать бетонные рыбы авторства нарвской школьницы.
Яна Кравченко стала победительницей конкурса на оформление нового элемента городской мебели, который прошел в 2019 году. На тот момент победительнице, ученице Нарвской художественной школы, было 13 лет.
Выбор комиссии конкурса, организованного Департаментом архитектуры и планирования, пал на работу Яны, так как рыбы также изображены на гербе города.
На изготовление восьми рыб, образующих четыре заграждения, из городского бюджета было потрачено 9400 евро.
На хвосте каждой рыбы указано имя автора.
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