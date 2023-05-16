Нарвские тротуары украсили бетонными рыбами

Яна Кравченко стала победительницей конкурса на оформление нового элемента городской мебели, который прошел в 2019 году. На тот момент победительнице, ученице Нарвской художественной школы, было 13 лет.

Выбор комиссии конкурса, организованного Департаментом архитектуры и планирования, пал на работу Яны, так как рыбы также изображены на гербе города.

На изготовление восьми рыб, образующих четыре заграждения, из городского бюджета было потрачено 9400 евро.