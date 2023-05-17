VKG получило зеленый свет на разработку новой шахты

В марте министр экономики Рийна Сиккут воспрепятствовала строительству шахты Уус-Кивиыли. На прошлой неделе министр климата Кристен Михал положил конец мучениям VKG.
План Viru Keemia Group (VKG) по открытию сланцевой шахты застопорился, поскольку министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут не согласовала использование необходимых подстанций "Elering". Но 10 мая министр по вопросам климата Кристен Михал выдал право на строительство подстанции, что открывает дорогу к строительству новой шахты.
Как ранее писало "Северное побережье", сырье из шахты "Оямаа", основного источника сырья для "VKG", закончится в 2026 году.