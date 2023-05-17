VKG получило зеленый свет на разработку новой шахты

План Viru Keemia Group (VKG) по открытию сланцевой шахты застопорился, поскольку министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут не согласовала использование необходимых подстанций "Elering". Но 10 мая министр по вопросам климата Кристен Михал выдал право на строительство подстанции, что открывает дорогу к строительству новой шахты.