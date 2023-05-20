Руководить нарвским заводом магнитов приедет специалист международного уровня

Как пишет "Силламяэский вестник", работников завода также планируется отправить на обучение за границу.

Строительство и оснащение завода оборудованием обойдется около 100 млн евро, из которых почти 19 млн - выделенные правительством Эстонии средства из Фонда справедливого перехода.

Как ранее писало "Северное побережье", строительство планируется закончить в 2025 году. На воде будут производить постоянные магниты, которые применяются во всех бесколлекторных моторах, без которых невозможно среди прочего сделать ни электромобили, ни ветрогенераторы. "95 процентов всего мирового производства постоянных магнитов сосредоточено сейчас в Китае, - объясняет член правления "NPM Silmet" Райво Васну. - В то же время необходимый для изготовления этих магнитов неодим в значительной степени поступает из Силламяэ".

В Нарве уже начат прием первых специалистов. На заводе, который будет построен к концу 2025 года, к работе приступят около 350 человек. Самый массовый набор будет проходить в 2024 году.