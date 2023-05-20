Лидер "Koos" бежал в Россию

Об этом политик сообщил на своей странице в сети "Facebook": "За год нами сделано то, что многие создают десятилетиями, - пишет Иванов. - Дальше - больше: проведём первый конгресс Партии, согласуем план действий и начинаем подготовку к выборам в Европарламент".

В своем интервью пророссийскому изданию Baltija.eu Иванов рассказал, что опасается участи Айво Петерсона: "Причина проста - в следующем году выборы в Европарламент, мы получили очень большую поддержку граждан, она власти шокировала. Уже посчитали и объявили об этом, что при поддержке неграждан, а нас поддерживает тотальное большинство неграждан, и граждан России, мы выигрываем и местные выборы в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, в округе Таллина и в двух самых больших районах столицы. Конечно, они не могут этого допустить, поэтому Айво находится под арестом".