Высказаться о передаче государству земли танка и возразить против этого могли депутаты Нарвского горсобрания, но такой возможности их по-тихому лишили. Теперь Министерство внутренних дел беспрепятственно инициировало процедуру принудительного отчуждения участка недвижимости, чтобы взамен танка установить у границы с Россией радар для обнаружения дронов.
Государство придет с мусорными мешками и радаром на место танка, так и не услышав мнения нарвских политиков
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 22 мая подписал приказ о принудительном отчуждении в пользу государства принадлежащего Нарве участка недвижимости по ул. Йыэсуу, 175, где до 16 августа прошлого года стоял в виде памятника советский танк. Место понадобилось погранохране для установки нового радара для обнаружения на данном участке границы с Россией беспилотных летательных аппаратов.
Участок в 2771 квадратный метр находится на берегу пограничной реки Нарва и рядом с автомобильной дорогой, у административной границы городов Нарва и Нарва-Йыэсуу. За отчуждаемую землю Нарва получит от государства 1940 евро - такая цена названа независимым оценщиком.
Нарве дано время до Дня победы и Яанипяэва, чтобы добровольно передать государству владение участком. В этот же срок можно обжаловать приказ министра в Таллиннском административном суде.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала "Северному побережью", что городская власть не станет спорить с министерством. Этот вопрос они обсудили с городским секретарем и другими членами горуправы, и все сошлись на том, что обсуждаемая земля нужна государству для обеспечения безопасности на границе.
Народный мемориал - в помойку
Катри Райк 23 мая побывала на месте бывшего памятника и увидела, что народный мемориал там разрастается. Мэр понимает, что еще сильнее обидятся те нарвитяне, которые не хотели отправки нарвского танка в военный музей в Виймси, а теперь тратят силы и деньги на цветы и свечи. Приблизительно через месяц или даже раньше на памятное для них место придут рабочие - и все это окажется в мусорном контейнере.
- Я не думала о том, как сделать это красиво, но принципиально важно относиться с уважением к чувствам всех людей, в том числе тех, кто приносят туда цветы. Их наверняка будут приносить еще больше в ближайшее время, и я понимаю чувства этих людей, но закон есть закон: мы все живем в этой стране, и защита ее границы очень важна на сегодняшний день, - высказалась Райк.
Райк вдобавок отметила то обстоятельство, что танк-памятник в советское время поставили на земле старого хутора, то есть принадлежавшей хуторянам. "Здесь есть справедливость", - нашла мэр Нарвы позитивный момент в том, что тот танк заменяется государством на что-то другое.
МВД интересовалось мнением Нарвы
Подготовка к отчуждению участка по ул. Йыэсуу, 175 в пользу государства велась с декабря 2022 года и сопровождалась перепиской столичных и нарвских чиновников. Нарвские хотели обменять участок танка на другой в черте города, чтобы построить социальный объект, однако в МВД вариант обмена отвергли, поскольку такого не предполагает закон.
Наконец, 6 марта, то есть сразу после завершения голосования на выборах в Рийгикогу, МВД спросило у Нарвы, что решило горсобрание насчет предложения о передаче земли. Ответить просили не позднее 20 марта, так как после этой даты МВД может начать производство по принудительному отчуждению, ведь вопрос охраны границы с Россией от дронов стоит остро.
Нарвская горуправа ответила 17 марта, что городское собрание не оформило своего мнения насчет предложения МВД и что данный вопрос не внесен депутатами в повестку дня ближайшего заседания горсобрания 23 марта.
Нарвским депутатам не дали слова
Заявление чиновников о якобы отсутствии мнения у Нарвского городского собрания возмущает оппозиционного депутата Алексея Евграфова. Он выяснил, что Нарвский департамент городского хозяйства еще 9 марта направил в горсобрание проекты с двумя вариантами решения: разрешить или запретить предлагаемую МВД земельную сделку. Чиновники обсуждали этот вопрос с января и хотели отдать его депутатам для принятия политического решения еще зимой.
По убеждению Евграфова, горсобрание вполне могло в феврале обсудить имеющиеся варианты и принять решение, однако составленные чиновниками проекты почему-то легли в ящик стола и не попали в повестку дня ни одного заседания.
- Это бездействие руководителей городского собрания и городской управы, - возмущен Евграфов, и, по его сведениям, это мэр Катри Райк велела больше не заниматься вопросом о передаче земли памятника. - Горсобрание могло как минимум обсудить этот вопрос в своих комиссиях, и я не знаю, как решилось бы это дальше. Самый большой вопрос: почему ни председатель городского собрания, ни мэр не настаивали на разрешении или просто хотя бы рассмотрении этого вопроса нами, депутатами?
Евграфов практически обвиняет: "Мэр саботировала какое-то разумное разрешение данной проблемы, а государство продолжает действовать таким же силовым методом принудительного отчуждения, и эта картина наблюдается не только в Нарве, но и в том же Нурсипалу".
Проекты спрятали из-за выборов в Рийгикогу
Бывший тогда заместителем председателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко подтвердил "Северному побережью", что два проекта с согласием и несогласием Нарвы на земельную сделку с МВД он действительно убрал в ящик стола.
Продвижение проектов, по словам Ларченко, сперва тормозили до выборов в Рийгикогу, чтобы обсуждение этого эмоционального вопроса вокруг земли памятника не повлияло на итог выборной кампании. Среди депутатов горсобрания было несколько кандидатов в Рийгикогу, включая самого Ларченко. Во-вторых, думали о приходе к власти после выборов нового правительства с возможными новыми предложениями Нарве.
После же выборов, как отметил Ларченко, в Нарвском горсобрании началась своя чехарда со сменой руководства, и названные проекты остались лежать в ящике стола.
Ларченко считает, что отчуждение участка земли в пользу государства было все равно предопределено, что бы ни сказало Нарвское горсобрание. "Ни один предложенный вариант, будем честны, не был бы уважительным по отношению к определенному кругу нарвитян", - полагает он. "У нас только было желание сделать это с равным по ценности обменом земли", - рассказал Ларченко о том, что в итоге не получилось.
Ларченко уверен, что погранохране могло бы подойти для размещения нового радара и какое-нибудь другое место у границы, но выбор именно на это пал из-за того, что люди по-прежнему приходят туда с цветами. "Я думаю, они [в МВД] пытаются здесь в итоге и радар поставить, и убрать место напряжения - убить двух зайцев разом", - сказал член Нарвского горсобрания от партии "Eesti 200" Денис Ларченко.