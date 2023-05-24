Государство придет с мусорными мешками и радаром на место танка, так и не услышав мнения нарвских политиков

Проекты спрятали из-за выборов в Рийгикогу

Бывший тогда заместителем председателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко подтвердил "Северному побережью", что два проекта с согласием и несогласием Нарвы на земельную сделку с МВД он действительно убрал в ящик стола.

Продвижение проектов, по словам Ларченко, сперва тормозили до выборов в Рийгикогу, чтобы обсуждение этого эмоционального вопроса вокруг земли памятника не повлияло на итог выборной кампании. Среди депутатов горсобрания было несколько кандидатов в Рийгикогу, включая самого Ларченко. Во-вторых, думали о приходе к власти после выборов нового правительства с возможными новыми предложениями Нарве.

После же выборов, как отметил Ларченко, в Нарвском горсобрании началась своя чехарда со сменой руководства, и названные проекты остались лежать в ящике стола.

Ларченко считает, что отчуждение участка земли в пользу государства было все равно предопределено, что бы ни сказало Нарвское горсобрание. "Ни один предложенный вариант, будем честны, не был бы уважительным по отношению к определенному кругу нарвитян", - полагает он. "У нас только было желание сделать это с равным по ценности обменом земли", - рассказал Ларченко о том, что в итоге не получилось.