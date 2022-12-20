Нарва хочет получить от государства другой участок взамен земли под бывшим памятником-танком

В начале декабря Министерство внутренних дел сообщило, что Департамент полиции и погранохраны планирует в ближайшие годы установить 15 новых радиолокационных постов в приграничной зоне Ида-Вирумаа, а кроме того, создать отдельную систему обнаружения дронов и защиты от дронов, состоящую как из радара, так и из других комбинированных систем, а также сопутствующей пограничной инфраструктуры. Весь проект рассчитан на три года и включает в том числе обустройство патрульных полос там, где их нет.