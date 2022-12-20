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Нарва хочет получить от государства другой участок взамен земли под бывшим памятником-танком

Эрик Калда
, журналист
Нарва хочет получить от государства другой участок взамен земли под бывшим памятником-танком
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Несмотря на то, что советский танк-памятник был демонтирован в августе этого года, люди до сих пор несут на это место цветы и свечи.
Несмотря на то, что советский танк-памятник был демонтирован в августе этого года, люди до сих пор несут на это место цветы и свечи. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На предложение МВД о передаче государству закрепленной недвижимости на берегу реки Нарвы, где располагался советский танк-памятник, город Нарва ответил желанием получить от государства участок земли, на котором хотят построить арендные дома.

В начале декабря Министерство внутренних дел сообщило, что Департамент полиции и погранохраны планирует в ближайшие годы установить 15 новых радиолокационных постов в приграничной зоне Ида-Вирумаа, а кроме того, создать отдельную систему обнаружения дронов и защиты от дронов, состоящую как из радара, так и из других комбинированных систем, а также сопутствующей пограничной инфраструктуры. Весь проект рассчитан на три года и включает в том числе обустройство патрульных полос там, где их нет.

Нарва хочет получить от государства землю для строительства арендных домов

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