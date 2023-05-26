В Нарву придет красивый парусник - и сезон судоходства начнется

Пассажирское судоходство на пограничной реке Нарва оживет на следующей неделе.
Ориентировочно в воскресенье, 28 мая, в Нарву своим ходом по морю дойдет из Таллинна красивый деревянный парусник "Delfin", для которого Нарвский речной порт станет новым местом постоянной прописки. Руководитель порта Анатолий Иванов рассказал "Северному побережью", что "Delfin" будет выполнять заказные рейсы по реке Нарве и сможет выходить в залив.
- Это отличная возможность насладиться водной прогулкой в хорошей компании на настоящем деревянном судне, где подъем и спуск парусов производятся вручную, как в старые добрые времена, - рассказывает Иванов. - На судне есть все необходимые удобства: каюта, где за большим столом могут разместиться все пассажиры, туалет, кухня, отопление. Судно идеально подходит для фотосессий, корпоративов и романтических прогулок. "Delfin" является также отличной площадкой для проведения морских экскурсий и музыкальных концертов на воде.
Парусник "Delfin" построен по очень удачному проекту рыболовного судна, разработанному в Дании. Суда данного проекта выпускались в 1920-1950-е годы. Конкретно это судно не меняло своего названия с момента постройки в 1945 году - оно было построено в Норвегии.
С 1946 года судно "Delfin" трудилось на Аландских островах, где и было списано в 1980 году. В период 1990 по 2005 год мастер Хольгер Линдстрём восстановил его, обновил салон и поменял двигатель. С 2016 по 2022 год это судно выполняло развлекательные рейсы в Таллиннском заливе, а в 2023 году портом приписки для "Delfin" станет Нарвский порт.
Корпус "Delfin" выполнен из дерева, длина - 14 метров. Общая площадь парусов - 140 квадратных метров, максимальная скорость - 9,5 узла. "Delfin" может брать на борт максимально 12 человек, считая с членами экипажа.
Кроме этого, со следующей субботы, с 3 июня, возобновит регулярные рейсы по пограничной реке на линии между Нарвой и Нарва-Йыэсуу уже хорошо знакомое жителям северо-восточного региона судно "Caroline". "Пришло время открыть речной сезон, цены на билеты остались такими же, как в прошлом году!" - воодушевлен судовладелец, мореплаватель и предприниматель Каспар Эйзель.
- "Caroline" прошла проверку транспортного департамента и получила разрешение на перевозку пассажиров и в этом году, - говорит Эйзель. - Судно покрашено и уже совершило первые в этом сезоне заказные рейсы. По выходным мы также будем организовывать экскурсии для детей, чтобы рассказать о пиратах, орудовавших на реке Нарве, и так далее.