В Нарву придет красивый парусник - и сезон судоходства начнется

Ориентировочно в воскресенье, 28 мая, в Нарву своим ходом по морю дойдет из Таллинна красивый деревянный парусник "Delfin", для которого Нарвский речной порт станет новым местом постоянной прописки. Руководитель порта Анатолий Иванов рассказал "Северному побережью", что "Delfin" будет выполнять заказные рейсы по реке Нарве и сможет выходить в залив.

- Это отличная возможность насладиться водной прогулкой в хорошей компании на настоящем деревянном судне, где подъем и спуск парусов производятся вручную, как в старые добрые времена, - рассказывает Иванов. - На судне есть все необходимые удобства: каюта, где за большим столом могут разместиться все пассажиры, туалет, кухня, отопление. Судно идеально подходит для фотосессий, корпоративов и романтических прогулок. "Delfin" является также отличной площадкой для проведения морских экскурсий и музыкальных концертов на воде.

Парусник "Delfin" построен по очень удачному проекту рыболовного судна, разработанному в Дании. Суда данного проекта выпускались в 1920-1950-е годы. Конкретно это судно не меняло своего названия с момента постройки в 1945 году - оно было построено в Норвегии.