Начат поиск нового директора для Нарвской Кесклиннаской гимназии

К претендентам на работу директором Нарвской Кесклиннаской гимназии предъявляется несколько требований: высшее образование на уровне магистра или соответствующая этому уровню квалификация, руководящий опыт, владение эстонским языком на высоком уровне и также желательно хорошее владение английским языком.

Заявления на конкурс кандидатов ожидают в отделе культуры Нарвской горуправы не позднее 12 июня.

Утверждая условия конкурса Нарвская горуправа в тот же день, 19 мая, утвердила и новый устав Нарвской Кесклиннаской основной школы, который с первого сентября заменит устав Нарвской Кесклиннаской гимназии. Для гимназистов с начала нового учебного года распахнет двери Нарвская государственная гимназия.

До утверждения победителя конкурса руководить Нарвской Кесклиннаской гимназией продолжает Анна Зубова. Она была назначена на эту работу в августе 2011 года без конкурса в качестве временно исполняющей обязанности.

Анна Зубова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Назначению Анны Зубовой в 2011 году предшествовало скандальное и внезапное увольнение с должности директора Арно Тимошкина, который руководил гимназией в течение одиннадцати лет. Зубова сразу же приняла Тимошкина на работу учителем эстонского языка, а город Нарва по итогу судебного компромисса с уволенным директором выплатил ему более 11 тысяч евро в качестве компенсации и еще оплатил услуги адвоката.