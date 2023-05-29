Начат поиск нового директора для Нарвской Кесклиннаской гимназии

Городская управа Нарвы объявила о поиске нового директора для Нарвской Кесклиннаской гимназии, которая с сентября станет основной школой. Гимназией уже почти 12 лет "временно" руководит исполняющий обязанности директора.
К претендентам на работу директором Нарвской Кесклиннаской гимназии предъявляется несколько требований: высшее образование на уровне магистра или соответствующая этому уровню квалификация, руководящий опыт, владение эстонским языком на высоком уровне и также желательно хорошее владение английским языком.
Заявления на конкурс кандидатов ожидают в отделе культуры Нарвской горуправы не позднее 12 июня.
Утверждая условия конкурса Нарвская горуправа в тот же день, 19 мая, утвердила и новый устав Нарвской Кесклиннаской основной школы, который с первого сентября заменит устав Нарвской Кесклиннаской гимназии. Для гимназистов с начала нового учебного года распахнет двери Нарвская государственная гимназия.
До утверждения победителя конкурса руководить Нарвской Кесклиннаской гимназией продолжает Анна Зубова. Она была назначена на эту работу в августе 2011 года без конкурса в качестве временно исполняющей обязанности.
Назначению Анны Зубовой в 2011 году предшествовало скандальное и внезапное увольнение с должности директора Арно Тимошкина, который руководил гимназией в течение одиннадцати лет. Зубова сразу же приняла Тимошкина на работу учителем эстонского языка, а город Нарва по итогу судебного компромисса с уволенным директором выплатил ему более 11 тысяч евро в качестве компенсации и еще оплатил услуги адвоката.
Анна Зубова одновременно с Нарвской Кесклиннаской гимназией опять же временно руководит и Нарвской Солдинаской гимназией, которая с сентября тоже станет основной школой. Ее прошлый директор Роман Трейал уволился по собственному желанию нынче в апреле. Зубову назначили руководить Нарвской Солдинаской гимназией только до конца текущего учебного года, а о дальнейшем руководстве этой школой решения пока не принято.