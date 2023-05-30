Парусник "Delfin" сломался в море и придет в Нарву позже

"Поломка произошла с двигателем - спустя час, как мы вышли из Таллинна в сторону Нарвы. Благодаря слаженным действиям команды, а особенно нашего механика, удалось безопасно вернуться обратно в порт", - рассказал увлеченный парусами руководитель Нарвского порта Анатолий Иванов, участвующий в переходе парусника "Delfin" из Таллинна в Нарву, на новое место службы судна.

"Сейчас ищем решение проблемы, и если все будет хорошо, то будем планировать повторный переход в Нарву", - сообщил Иванов в понедельник, 29 мая. В тот день, согласно первоначальному плану, "Delfin" уже должен был красоваться в Нарвском порту, однако вышло иначе.

Как рассказывало "Северное побережье" несколькими днями ранее, Нарвский речной порт станет новым местом постоянной прописки парусника "Delfin". На пограничной реке он будет выполнять прогулочные рейсы и сможет выходить в Нарвский залив.

Парусник "Delfin" построен по очень удачному проекту рыболовного судна, разработанному в Дании. Суда данного проекта выпускались в 1920-1950-е годы. Конкретно это судно не меняло своего названия с момента постройки в 1945 году - оно было построено в Норвегии.

С 1946 года судно "Delfin" трудилось на Аландских островах, где и было списано в 1980 году. В период 1990 по 2005 год мастер Хольгер Линдстрём восстановил его, обновил салон и поменял двигатель. С 2016 по 2022 год это судно выполняло развлекательные рейсы в Таллиннском заливе, а в 2023 году портом приписки для "Delfin" станет Нарвский порт.