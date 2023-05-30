Нарвские улицы Тулевику, Мальми и Линда откроются после сильно затянувшегося строительства

Строительная компания "N&V" в 2021 году выиграла тендеры суммарной стоимостью полтора миллиона евро на перестройку в Нарве улиц Тулевику, Мальми и Линда, ведущих к погранично-таможенному пункту. Срок выполнения работ истек еще в первой половине лета 2022 года и был вынужденно продлен.

Когда в сентябре того года "Северное побережье" подробно писало об этой задержке, еще сохранялась надежда, что три улицы будут достроены до прихода зимы. Этого, однако, не произошло.

Весной 2023 года работы все еще не завершены окончательно, а частично перекрытые для движения автомобилей улицы продолжают создавать неудобства.

В Нарвской горуправе сообщили, что срок исполнения продленных договоров истечет 31 мая, то есть с июня улицы Тулевику, Мальми, Линда должны быть открыты для движения в полном объеме.

- Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы говорить, что сроки не будут выдержаны, - сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова, сославшись на слова специалиста, курирующего данные проекты.