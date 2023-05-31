В Ида-Вирумаа попробуют "консервировать" солнечную электроэнергию

Пресс-служба "Eesti Energia" сообщила, что энергоконцерн планирует приобрести и установить в Ида-Вирумаа накопитель мощностью 25 мегаватт и 50 мегаватт-часов, что соответствует потреблению примерно 150000 домохозяйств в течение одного часа. Это будет первый в Эстонии пилотный проект по накоплению энергии в больших объемах, чтобы убедиться, что такое решение подходит как в Эстонии, так и на других рынках, где работает "Eesti Energia".

Накопитель, который планирует приобрести "Eesti Energia", позволит хранить солнечную энергию, произведенную в течение двух часов в 2500 домохозяйствах, и использовать ее для выравнивания высоких цен в вечерний час пик.

Поиск поставщика накопителя большой мощности "Eesti Energia" планирует на это лето. Запуск пилотного проекта ожидается во втором полугодии 2024 года.

По словам члена правления "Eesti Energia" Кристиана Кухи, ключом к быстрому, доступному и гарантирующему энергетическую независимость зеленому повороту является электрификация на базе возобновляемых источников энергии, в которой важную роль играет и накопление энергии.

- Самый быстрый способ обеспечить людей электричеством по доступной цене и независимость энергосистемы Эстонии - это как можно быстрее перейти на возобновляемую энергию, - объясняет Кухи. - Поскольку ветер и солнечный свет не постоянны, эту энергию нужно накапливать. Одним из решений для аккумулирования возобновляемой энергии являются накопители энергии большой мощности при наличии которых, к примеру, цены на электроэнергию в прошлом году не достигли бы 4000 евро. Достаточная мощность накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование энергии из возобновляемых источников.

По словам Кухи, накопители помогают сглаживать очень высокие ценовые пики в те промежутки времени, когда в сети мало возобновляемой энергии. При помощи накопителей можно хранить возобновляемую энергию и планировать ее использование.