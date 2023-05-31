Нарва собирается закрыть Солдинаскую школу и школу №6 с осени 2024 года

Согласно плану, представленному Нарвской городской управой, 1 сентября 2024 года свою деятельность должны прекратить Нарвская школа №6 и Нарвская Солдинаская гимназия. В последней уже в этом году закрывается гимназическое звено, и с сентября она становится - возможно, на один последний учебный год - основной школой.

Здание Нарвской школы №6. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Одновременно с этим, как сообщили в городской управе, Нарва рассчитывает на помощь Министерства образования и науки Эстонии в финансировании строительства нового здания для Нарвской Пяхклимяэской и Нарвской Паюской школ.

Также Нарва приступает к проектированию еще двух новых детских садов вдобавок к тому одному, что уже сейчас строится на ул.Харидузе, 10.

Программа развития системы образования Нарвы до 2030 года была принята Нарвским городским собранием прошлым летом и вступила в силу 10 июля 2022 года. Сейчас подготовленный горуправой проект изменений направлен на публичное обсуждение. С предложениями можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Мнения и предложение принимаются до 18 июня на адрес электронной почты kultuur@narva.ee - с пояснением: "Изменение программы развития".