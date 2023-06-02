В Нарве один завод сменит другой

Открытие нового большого филиала раквереского завода ТОО "Dicro Eesti" в тех же цехах, которые раньше арендовал "Amphenol", планируется в августе, о чем рассказал "Нарвской газете" директор "Dicro" Томи Ранта.

Как и "Amphenol", "Dicro Eesti" тоже специализируется на производстве компонентов для электроники. На их заводе в Нарве будут производить кабели. По словам Томи Ранта, интерес к Нарве у них возник потому, что здесь много квалифицированных кадров, и сокращенные работники с "Amphenol" также обладают подходящей квалификацией.