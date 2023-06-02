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В Нарве один завод сменит другой

Северное побережье
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Производство электрических кабелей "Amphenol" действовало в Нарве с 2004 года.
Производство электрических кабелей "Amphenol" действовало в Нарве с 2004 года. Фото: Leonid Laškevitš / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарве на месте закрывающегося завода "Amphenol" откроется филиал завода из Раквере, как написала "Нарвская газета".

Открытие нового большого филиала раквереского завода ТОО "Dicro Eesti" в тех же цехах, которые раньше арендовал "Amphenol", планируется в августе, о чем рассказал "Нарвской газете" директор "Dicro" Томи Ранта.

Как и "Amphenol", "Dicro Eesti" тоже специализируется на производстве компонентов для электроники. На их заводе в Нарве будут производить кабели. По словам Томи Ранта, интерес к Нарве у них возник потому, что здесь много квалифицированных кадров, и сокращенные работники с "Amphenol" также обладают подходящей квалификацией.

Сколько всего работников планируют принять на новое производство, Ранта пока не сказал. "Пока мы не заключили ни одного трудового договора, поэтому об этом рано говорить". В Раквере на заводе ТОО "Dicro Eesti" трудится около сотни человек, их средняя зарплата в первом квартале 2023 года составляла 975 евро.

Подробнее - в публикации на сайте "Нарвской газеты".

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