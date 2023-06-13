На легкоатлетическом вечере в Йыхви посоревнуются спортсмены из пары десятков стран

Например, нацеленные на рекорды Эстонии в спринтерских дистанциях Карл Эрик Назаров и Ыйлме Выро будут конкурировать с лучшими бегунами Бразилии, Замбии, Нидерландов и соседних с нами стран.

В беге на 100 метров с барьерами Креэте Верлин и Диана Сууманн имеют шансы добиться хорошего результата в конкуренции с барьеристами из Словакии, Италии и Сербии.

В метании молота среди женщин выросшей в Йыхви Анне Марии Орель будут противостоять девушки из Азербайджана, Украины и Финляндии. В прыжковых дисциплинах конкуренцию лучшим эстонским атлетам составят спортсмены из Ямайки, Узбекистана, Украины и Литвы.

В толкании ядра у мужчин противостоять сильнейшим эстонским атлетам во главе с Яндером Хейлом, намеревающимся в Йыхви преодолеть черту в 20 метров, будут рекордсмен Португалии Цанко Арнаудов (личный рекорд 21,56), швед Виктор Петерссон (21,15), грек Франци-Анастасиос Латифлар (19,93) и представитель Германии Ксавьер Хастенрат (19,40).