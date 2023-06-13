На легкоатлетическом вечере в Йыхви посоревнуются спортсмены из пары десятков стран

В эту пятницу, 16 июня, Йыхвиский легкоатлетический вечер станет по-настоящему международным, ведь на здешнем Йыхвиском стадионе будут соревноваться спортсмены из пары десятка стран, представители всех континентов, кроме Австралии и Антарктики.
Например, нацеленные на рекорды Эстонии в спринтерских дистанциях Карл Эрик Назаров и Ыйлме Выро будут конкурировать с лучшими бегунами Бразилии, Замбии, Нидерландов и соседних с нами стран.
В беге на 100 метров с барьерами Креэте Верлин и Диана Сууманн имеют шансы добиться хорошего результата в конкуренции с барьеристами из Словакии, Италии и Сербии.
В метании молота среди женщин выросшей в Йыхви Анне Марии Орель будут противостоять девушки из Азербайджана, Украины и Финляндии. В прыжковых дисциплинах конкуренцию лучшим эстонским атлетам составят спортсмены из Ямайки, Узбекистана, Украины и Литвы.
В толкании ядра у мужчин противостоять сильнейшим эстонским атлетам во главе с Яндером Хейлом, намеревающимся в Йыхви преодолеть черту в 20 метров, будут рекордсмен Португалии Цанко Арнаудов (личный рекорд 21,56), швед Виктор Петерссон (21,15), грек Франци-Анастасиос Латифлар (19,93) и представитель Германии Ксавьер Хастенрат (19,40).
В предположительно главной дисциплине соревнований, метании диска среди мужчин, примут участие аж четверо дискоболов, уже преодолевших 70-метровую отметку: действующий чемпион мира и лидер Бриллиантовой лиги Кристьян Чех из Словении (личный и национальный рекорд - 71,27), чемпион Олимпиады в Токио и обладатель рекорда Швеции Даниэль Столь (71,86), рекордсмен Ямайки Федрик Дакрес (70,78) и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Симон Петтерссон из Швеции (70,42). Кроме них, на охоту за рейтинговыми очками в Йыхви приедут восьмикратный чемпион Румынии Алин Александру Фирфирика, восходящая звезда Германии Хенрик Янссен и Мартинас Алекна, сын двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Виргилиюса Алекна.
При благоприятных обстоятельствах не исключено, что на Йыхвиском стадионе падет также установленный 37 лет назад немцем Юргеном Шультом мировой рекорд (74,08). Рекорд Йыхвиского стадиона прошлого года принадлежит Кристьяну Чеху (68,76).
Список спортсменов и стран-участниц может быть дополнен, так как регистрация продлится до вечера вторника. В программе международных соревнований по легкой атлетике с бронзовым уровнем организации Всемирной континентальной серии значатся 14 дисциплин.
Соревнования в толкании ядра и метании диска в рамках Йыхвиского легкоатлетического вечера проводятся в честь лучшего эстонского легкоатлета своего времени, лучшего толкателя ядра и многоборца Европы Хейно Липпа, а также в память о рекордсмене Вирумаа Ахто Пааво, который скончался этой весной и которому в день соревнований, 16 июня, исполнилось бы 75 лет.