Через несколько лет Нарве придется сократить число депутатов в местном собрании

С 90-х годов в Нарвском горсобрании заседает 31 народный избранник. Председатель горсобрания Татьяна Стольфат не исключила, что число депутатов может уменьшиться в ближайшие годы. "Уже к следующим выборам может оказаться так, что количество депутатов будет уменьшено в связи с уменьшением численности населения в городе", - сказала Стольфат.

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что численность населения Нарвы быстро уменьшается, и может уменьшиться настолько, что речь зайдет о сокращении численного состава горсобрания. "Мы пока не обсуждали это, но вопрос стоит остро", - отметила Райк.

Численность членов городских и волостных собраний в Эстонии установлена в самых общих чертах Законом о выборах собраний местных самоуправлений, но там нет очень конкретной регуляции. В собрании города или волости, где свыше 2000 постоянных жителей, должно быть не менее 13 депутатов, свыше 3500 жителей - не менее 15 депутатов, свыше 5000 жителей - не менее 17 депутатов, свыше 7500 жителей - не менее 19 депутатов, свыше 10000 жителей - не менее 21 депутата, свыше 30000 жителей - не менее 25 депутатов, свыше 50000 жителей - не менее 31 депутата, свыше 300000 жителей - не менее 79 депутатов.

Более конкретное число мандатов определяет само собрание перед очередными местными выборами по меньшей мере за 90 дней до основного дня голосования. Число должно быть нечетным.

Нарвское горсобрание еще в 1993 году выбрало для себя минимально разрешенное число депутатских мандатов - 31. Это было сделано не столько по соображениям экономии бюджетных средств, как можно подумать, а по той причине, что в преимущественно русском городе тогда непросто было найти достойное число кандидатов в депутаты, обладающих не только политической волей, но и гражданством Эстонии.

За последующие тридцать лет численность населения Нарвы сократилась, оценивая очень округленно, на 25 тысяч человек.