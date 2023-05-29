Нарвское городское собрание в полном составе переедет в ратушу

Город Нарва в апреле получил от строителей капитально обновленную ратушу, полная реконструкция которой шла два последних года. В настоящее время продолжается оснащение помещений, а 2 июня в ратуше пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию.

Затем, 3 и 4 июня, по ратуше будут проводиться экскурсии прежде всего для нарвитян, а дальше летом - для всех других желающих. Одним из экскурсоводов будет мэр Нарвы Катри Райк, для кого в ратуше есть отдельное помещение, предназначенное для проведения церемоний.

Согласно проекту реконструкции ратуши, третий этаж здания отводится Нарвскому городскому собранию для повседневной работы. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала - 176 квадратных метра, что позволит разместить до 60 человек.

Зал заседаний Нарвского городского собрания в Нарвской ратуше. Фото: Ilja Smirnov

Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат подтвердила "Северному побережью", что переезд горсобрания с Петровской площади, 1 на Ратушную площадь, 1 планируется завершить в августе. "Там еще не установлено все оборудование, но я надеюсь, что для этого еще достаточно времени", - сказала Стольфат, на прошлой неделе лично ознакомившаяся с помещениями.

По словам Стольфат, окончательное решение о готовности к переезду она примет вместе с руководителем канцелярии городского собрания. В штате канцелярии пять человек, для кого изменится адрес рабочего места. В составе Нарвского горсобрания 31 депутат - для них поменяется место проведения встреч, обсуждений и заседаний.