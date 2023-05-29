Нарвское городское собрание в полном составе переедет в ратушу

Депутаты Нарвского городского собрания планируют провести очередное заседание 15 июня, после чего, вероятно, уйдут на каникулы, а в августе соберутся снова уже по новому адресу.
Город Нарва в апреле получил от строителей капитально обновленную ратушу, полная реконструкция которой шла два последних года. В настоящее время продолжается оснащение помещений, а 2 июня в ратуше пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию.
Затем, 3 и 4 июня, по ратуше будут проводиться экскурсии прежде всего для нарвитян, а дальше летом - для всех других желающих. Одним из экскурсоводов будет мэр Нарвы Катри Райк, для кого в ратуше есть отдельное помещение, предназначенное для проведения церемоний.
Согласно проекту реконструкции ратуши, третий этаж здания отводится Нарвскому городскому собранию для повседневной работы. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала - 176 квадратных метра, что позволит разместить до 60 человек.
Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат подтвердила "Северному побережью", что переезд горсобрания с Петровской площади, 1 на Ратушную площадь, 1 планируется завершить в августе. "Там еще не установлено все оборудование, но я надеюсь, что для этого еще достаточно времени", - сказала Стольфат, на прошлой неделе лично ознакомившаяся с помещениями.
По словам Стольфат, окончательное решение о готовности к переезду она примет вместе с руководителем канцелярии городского собрания. В штате канцелярии пять человек, для кого изменится адрес рабочего места. В составе Нарвского горсобрания 31 депутат - для них поменяется место проведения встреч, обсуждений и заседаний.
Здание Нарвской ратуши 17-го века постройки, использовавшееся по назначению вплоть до разрушения в 1944 году, затем было восстановлено к 1963 году. В 1963-1999 годы в ратуше размещались Нарвский дворец пионеров и дом детского творчества. С начала 21-го века ратуша стояла пустой или полупустой.
Татьяна Стольфат отметила, что предстоящий переезд вызывает у нее радостные эмоции, потому что помещения в ратуше сделаны, на ее взгляд, очень красиво. Более того, как призналась председатель горсобрания, Нарвский дворец пионеров, размещавшийся в ратуше, был ее самым первым рабочим местом после школы. "У меня куча воспоминаний связана с этим местом", - сказала Стольфат, которая начинала работу в ратуше музыкальным аккомпаниатором, продолжила секретарем при директоре и организатором мероприятий, а в новогодние праздники представала перед пионерами в образе Снегурочки.
- Прежде чем побывать в ратуше после ремонта я боялась, что офисные помещения там сделаны холодными, неуютными, как сейчас принято. Оказалось, это совсем не так. Очень красивый, торжественный и уютный зал для заседаний, где все предусмотрено. Не знаю пока, насколько все это будет функционально и удобно, но атмосфера в ратуше мне очень понравилась, - поделилась Стольфат собственными впечатлениями и переживаниями.
В июне в Нарвскую ратушу переедет с той же Петровской площади туристический инфоцентр. Как сказали в Нарвской горуправе, пока нет ясности, как в дальнейшем использовать высвобождающиеся помещения инфоцентра и городского собрания.