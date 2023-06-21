ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На стройплощадке Нарвской Кесклиннаской основной школы прошел праздник стропил

Перед собравшимися на стройплощакде Нарвской Кесклиннаской основной школы выступила мэр Нарвы Катри Райк: "Мы благодарны строителям, которые в любую погоду и в жару, и в холод строят новое здание муниципальной основной школы. Сегодня здание достигло своей максимальной высоты, а это значит, что мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы наши дети учились в современных условиях", - сказала Райк.

Решением Нарвского городского собрания от 23 мая был утвержден бюджет проекта в размере до 23,7 миллионов евро, вклад города достигает 9,2 милионов, как сообщили в Нарвской горуправе.

Исторический фасад здания планируется полностью сохранить.

После окончания строительства основная школа будет соответствовать современным требованиям и рассчитана на 864 учебных места.

Строительные работы, осуществляемые АО "Ehitustrust", проходят с июня прошлого года и должны завершиться к 20 июня 2024 года.