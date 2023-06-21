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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На стройплощадке Нарвской Кесклиннаской основной школы прошел праздник стропил

Северное побережье
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Праздник стропил на стройплощадке Нарвской Кесклиннаской основной школы 21 июня 2023 года.
Праздник стропил на стройплощадке Нарвской Кесклиннаской основной школы 21 июня 2023 года. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

В реновируемом здании Нарвской Кесклиннаской основной школы 21 июня прошел праздник стропил, знаменующий достижение максимальной высоты. Традиционно с крыши здания был спущен стропильный венок, и Нарвская городская управа поблагодарила строителей за работу.

Перед собравшимися на стройплощакде Нарвской Кесклиннаской основной школы выступила мэр Нарвы Катри Райк: "Мы благодарны строителям, которые в любую погоду и в жару, и в холод строят новое здание муниципальной основной школы. Сегодня здание достигло своей максимальной высоты, а это значит, что мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы наши дети учились в современных условиях", - сказала Райк.

Решением Нарвского городского собрания от 23 мая был утвержден бюджет проекта в размере до 23,7 миллионов евро, вклад города достигает 9,2 милионов, как сообщили в Нарвской горуправе.

Исторический фасад здания планируется полностью сохранить.

После окончания строительства основная школа будет соответствовать современным требованиям и рассчитана на 864 учебных места.

Строительные работы, осуществляемые АО "Ehitustrust", проходят с июня прошлого года и должны завершиться к 20 июня 2024 года.

Цель проекта - содействие упорядочению школьной сети путем приведения школьных мест в общеобразовательных школах в соответствие с демографическими изменениями. Проект реконструкции здания Кесклиннаской основной школы проходит при поддержке государства в размере 14 537 313 евро, которые будут покрыты за счет схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского Союза. Перенаправление доходов от торговли происходит на основе стратегии государственного бюджета с 2023 по 2026 годы.

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Нарва
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