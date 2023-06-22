В Старой Нарве в июле начнется реконструкция исторической лестницы Гана

В рамках проекта запланирована как собственно реконструкция лестницы Гана, так и семинар для предпринимателей, а также распространение информации о реконструкции лестницы. Об этом сообщил Департамент развития и экономики Нарвы, отвечающий за данный проект.

Каменная лестница Гана - видное сооружение старой Нарвы, построенное в 1875 году. Лестница названа в честь Адольфа Гана (1832-1914) - он был городским главой Нарвы, руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался общественно полезной деятельностью.

Лестница Гана в настоящее время соединяет верхний и нижний речные променады, построенные в Нарве в прошлом десятилетии в рамках программы поддержки приграничного сотрудничества Евросоюза и России. Состояние лестницы и ее стен на вид не хорошее: в просевшей местами каменной кладке можно видеть трещины, плиты и ступени перекосились, так что это привлекательное место - пока что слабое звено между двумя нарвскими променадами.

Старший нарвский инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер отметил, что с приведением в порядок лестницы Гана работы по благоустройству речной набережной и бульвара Темного сада над бастионами будут завершены, так как эта лестница является важным звеном прибрежного променада.

- Это важное и символичное историческое сооружение, так как оно было построено в то время, когда мэром Нарвы был известный своими прогрессивными взглядами Адольф Ган, в честь которого лестница и получила свое название и по чьей инициативе город начали активно благоустраивать. Рассматриваемая лестница тоже была частью общей кампании по благоустройству, - рассказывает Туудер. - Несмотря на то, что сегодняшняя лестница во многом является копией довоенной лестницы, она по-прежнему является важным объектом, который, помимо променадов, объединяет довоенную и послевоенную Нарву.

Как сообщил Нарвский департамент развития и экономики города, проект "Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом" реализуется при помощи эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Евросоюзом. Бюджет проекта составляет 400 тысяч евро: самофинансирование Нарвы - 100 тысяч, поддержка программы - 300 тысяч евро.