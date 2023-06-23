На два праздничных дня в Эстонии подняты флаги

Издание Rus.Postimees напоминает: 23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев.

В 2023 году центром празднования Дня победы стал город Вильянди. День начался в 7 часов утра с поднятия государственного флага перед мэрией, в 9 часов утра состоялось торжественное открытие памятника павшим в Освободительной войне, а в 11 часов начался парад ополчения Кайтселийта.

На параде президент республики передал Огонь победы Кайтселийту и Найскодукайтсе, которые доставят Огонь в свои регионы.