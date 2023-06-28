В Нарве началось строительство завода по производству магнитов

Канадская биржевая компания "Neo Perfomance Materials" ("NEO"), нынешний владелец металлургического предприятия "NPM Silmet", работающего в Силламяэ с середины прошлого века, инвестирует в строительство первой очереди завода по производству магнитов более 81 миллиона евро. Почти 19 миллионов евро поступит из фонда справедливого перехода. Это первая сумма поддержки, выделенная фондом, созданным для развития предпринимательства и улучшения жизненной среды в Ида-Вирумаа.