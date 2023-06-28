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В Нарве началось строительство завода по производству магнитов

Эрик Гамзеев
, журналист
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Так через два года должна выглядеть проходная Нарвского завода магнитов.
Так через два года должна выглядеть проходная Нарвского завода магнитов. Фото: ESKIIS / NEO

В среду в Нарве началось строительство завода по производству магнитов, через два года там должно работать 400 человек.

Канадская биржевая компания "Neo Perfomance Materials" ("NEO"), нынешний владелец металлургического предприятия "NPM Silmet", работающего в Силламяэ с середины прошлого века, инвестирует в строительство первой очереди завода по производству магнитов более 81 миллиона евро. Почти 19 миллионов евро поступит из фонда справедливого перехода. Это первая сумма поддержки, выделенная фондом, созданным для развития предпринимательства и улучшения жизненной среды в Ида-Вирумаа.

Завод по производству магнитов будет построен в Нарвском промышленном парке, где "NEO" приобрела почти десять гектаров недвижимости.

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