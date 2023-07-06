Департамент транспорта не видит в нарушении санкций основания для расторжения договора с "N&V"

Весной этого года, когда "Северное побережье" написало, что ТОО "N&V", обслуживающее государственные дороги в Ида-Вирумаа, нарушает антироссийские санкции, так как с осени прошлого года 51% фирмы принадлежит гражданке России Наталье Осипенко, Департамент транспорта запросил у фирмы информацию о гражданстве основного собственника и поинтересовался, корректно ли фирма выполняет все требования. "N&V" попросило о продлении срока для ответа, а за это время на предприятии сменился мажоритарный акционер, которым стал бывший медик Игорь Горячев с долей 51%, а Наталья Осипенко теперь владеет 49% фирмы.