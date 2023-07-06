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Департамент транспорта не видит в нарушении санкций основания для расторжения договора с "N&V"

Эрик Калда
, журналист
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Фирма "N&V" уже много лет обслуживает дороги различных самоуправлений Ида-Вирумаа, а также государства. За эти годы были различные споры и судебные тяжбы, но, несмотря ни на что, фирма до сих пор работает.
Фирма "N&V" уже много лет обслуживает дороги различных самоуправлений Ида-Вирумаа, а также государства. За эти годы были различные споры и судебные тяжбы, но, несмотря ни на что, фирма до сих пор работает. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент транспорта считает, что хотя ТОО "N&V", обслуживающее государственные дороги в Ида-Вирумаа, нарушило антироссийские санкции Европейского союза, это нельзя рассматривать как представление ложных данных, и тендерный договор остается в силе.

Весной этого года, когда "Северное побережье" написало, что ТОО "N&V", обслуживающее государственные дороги в Ида-Вирумаа, нарушает антироссийские санкции, так как с осени прошлого года 51% фирмы принадлежит гражданке России Наталье Осипенко, Департамент транспорта запросил у фирмы информацию о гражданстве основного собственника и поинтересовался, корректно ли фирма выполняет все требования. "N&V" попросило о продлении срока для ответа, а за это время на предприятии сменился мажоритарный акционер, которым стал бывший медик Игорь Горячев с долей 51%, а Наталья Осипенко теперь владеет 49% фирмы.

Департамент транспорта: оснований для расторжения договора нет

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