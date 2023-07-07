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На три дня слета охотников прямая дорога Майдла - Кохтла-Нымме закрывается

Кюлли Крийс
, журналист
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Три дня придется двигаться по объездной дороге.
Три дня придется двигаться по объездной дороге. Фото: Erakogu

С пятницы по воскресенье дорога бывшего карьера Айду закрыта, участники дорожного движения должны руководствоваться указателями.

Перекрыть дорогу пришлось ради безопасности участников слета охотников. Марко Винни, исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников, сказал, что места для палаток есть и за пределами территории шахтного музея, как и зоны для охотничьих собак.

- Закрытия дороги я стал просить еще прошлым летом, как только организация слета охотников была передана нашему обществу. С самого начала было ясно, что невозможно такой массой народа управлять, когда любой может наехать, - обосновал он.

Все ведомства и муниципалитеты были осведомлены о закрытии, а на подъездных путях уже установлены знаки, указывающие объезд.

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