На три дня слета охотников прямая дорога Майдла - Кохтла-Нымме закрывается

Перекрыть дорогу пришлось ради безопасности участников слета охотников. Марко Винни, исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников, сказал, что места для палаток есть и за пределами территории шахтного музея, как и зоны для охотничьих собак.

- Закрытия дороги я стал просить еще прошлым летом, как только организация слета охотников была передана нашему обществу. С самого начала было ясно, что невозможно такой массой народа управлять, когда любой может наехать, - обосновал он.