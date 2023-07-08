Рауно Пыльд: Ответственность за благополучие школы несут и директор, и владелец

Прошло несколько лет с тех пор, как власти Люганузе уволили с должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, любимую школой и общиной. Теперь у власти в Люганузе снова частично те же люди, и у них снова возникает соблазн сместить руководство школы.
В этом полугодии в школе были организованы две проверки со стороны волости, что кажется особенно странным, поскольку Люганузеская волость передаст Кивиылискую 1-ю среднюю школу, а также Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу в ведение Министерства образования с 1 сентября этого года.
Похоже, нынешний директор школы Тийт Салван недостаточно учтив в общении с волостной властью, как ей кажется. Я немало беседовал с коллегами и знакомыми родителями, чтобы понять, что же на самом деле происходит. Мне стало известно, что надзор проводится в школе с целью выяснения соответствия персонала школы квалификационным требованиям и организации конкурсов на замещение вакантных должностей.
В справке о результатах служебного надзорного производства, подготовленной экспертом Марге Лепик, в общих чертах констатируется, что школа допустила много ошибок при наборе персонала. Упор делается на школе, которая так и не смогла ни с чем справиться. При простом чтении справки создается впечатление, что школа управляет собой в одиночку, а владелец никакой ответственности не несет. В документе указывается, что проблемы давние, например, с 2015 года в школе нет логопеда и квалифицированного специального и социального педагога, а у нескольких учителей нет квалификации.
Я согласен с тем, что опорные специалисты должны иметь квалификацию и в каждой предметной области должен работать по крайней мере один квалифицированный специалист. В справке Марге Лепик имеется следующее предложение: "Руководитель образовательного учреждения должен сделать все от него зависящее для замещения преподавательских должностей лицами, соответствующими квалификационным требованиям".
Директор школы сделал все возможное, он нанял учителей хотя бы с частичной квалификацией, которые выполняют должностные обязанности, которые в противном случае вообще остались бы невыполненными. Многие из этих учителей в настоящее время продолжают обучение и планируют приобрести необходимую квалификацию. Мы знаем, что поиск учителей и особенно опорных специалистов является растущей проблемой по всей Эстонии, специалистов не удается найти даже в столице.
Стало ясно, что такого количества опорных специалистов в нашей стране не найти, а значит, потребность на государственном уровне не соответствует нынешним возможностям.
Мой вопрос: как владелец школы, то бишь Люганузеская волость, решает эту проблему, насколько они в курсе, что положение таково?
Тийт Салван является директором Кивиылиской 1-й средней школы первый учебный год, в течение которого волость не провела с ним ни одной беседы по развитию, в том числе собеседования по окончании испытательного срока, не говоря уже о разъяснениях предыстории и причин надзора. Если даже такую поддержку волостная власть не смогла обеспечить директору школы, то как можно считать доброжелательным внезапно присланный в школу служебный надзор, в результате которого директора также публично и в письменной форме порицают, предупреждая о лишении должности в случае дальнейших нарушений?
В утвержденном для школы бюджете владелец не предусмотрел отдельные доплаты по результатам, премии или повышенную заработную плату для привлечения специалистов. За прошедшие годы школьный бюджет был урезан на десятки тысяч евро, что впоследствии оправдывалось необходимостью расходов на содержание других школ или строительством городского стадиона. Это обстоятельство явно ограничивает возможности директора школы по организации более масштабной кампании по набору персонала и предложению конкурентоспособной заработной платы для привлечения специалистов.
Школа не получила возможности создать для учителей, например, поддержку на занятия спортом или дополнительную медицинскую страховку, что многие самоуправления уже предлагают в качестве дополнительного бонуса работникам школ. В качестве единственного дополнительного бонуса волость пообещала новым учителям отремонтированную и готовую к проживанию муниципальную квартиру в границах волости. Я знаю нескольких коллег, получивших квартиру, но эта мера не работает одинаково. Бывают и ситуации, когда квартир нет или они по каким-то причинам не предоставляются. Когда я начинал работать в школе, мне предложили квартиру в волостном социальном доме, в которой даже унитаз не работал.
"Что сделали власти Люганузе для поддержки школ и детских садов волости и их руководителей?"
Рауно Пыльд, выпускник Кивиылиской 1-й средней школы, бывший учитель
В справке школу упрекают в скромных результатах выпускных экзаменов, которые связывают с неквалифицированным персоналом. Почему мы до сих пор оцениваем только успеваемость, то есть оценки и проценты? Если почитать основные ценности "Государственной учебной программы основной школы", там как ценность ни разу не упоминаются результаты экзаменов. В основу положены более гуманные аспекты, такие как ценностные установки, сохранение Эстонской Республики и изучение культуры, социализация, солидарность и т.д.
Кивиылиская 1-я средняя школа ориентирована на воспитание из учащихся "прекрасных людей", что подразумевает все основные ценности, установленные государством. Также на сайте minuomavalitsus.ee в подразделе основного образования удовлетворенность учащихся получаемым образованием оценивается даже на продвинутом уровне. Кивиылиская 1-я средняя школа имеет сильные традиции хорового пения и является единственной школой во всей волости, где на достойном уровне изучают народные танцы. На последнем празднике песни и танца наши волостные власти с эмблемами Люганузеской волости и приветствиями гордо следовали именно за детьми и учителями Кивиылиской 1-й средней школы.
Я согласен с тем, что в деятельности школы допускались ошибки. Однако большую ответственность за них несет также волость Люганузе как владелец школы. Поэтому считаю необходимым начать сбор подписей под петицией с просьбой к волостному собранию инициировать комплексный надзор и за деятельностью волостных властей, чтобы выяснить, что они сделали для поддержки волостных школ и детских садов, а также их руководителей. Какими мерами они помогали находить квалифицированные кадры и как волостным властям лучше организовать образовательную жизнь волости.