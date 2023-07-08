Рауно Пыльд: Ответственность за благополучие школы несут и директор, и владелец

Школа не получила возможности создать для учителей, например, поддержку на занятия спортом или дополнительную медицинскую страховку, что многие самоуправления уже предлагают в качестве дополнительного бонуса работникам школ. В качестве единственного дополнительного бонуса волость пообещала новым учителям отремонтированную и готовую к проживанию муниципальную квартиру в границах волости. Я знаю нескольких коллег, получивших квартиру, но эта мера не работает одинаково. Бывают и ситуации, когда квартир нет или они по каким-то причинам не предоставляются. Когда я начинал работать в школе, мне предложили квартиру в волостном социальном доме, в которой даже унитаз не работал.

"Что сделали власти Люганузе для поддержки школ и детских садов волости и их руководителей?" Рауно Пыльд, выпускник Кивиылиской 1-й средней школы, бывший учитель

В справке школу упрекают в скромных результатах выпускных экзаменов, которые связывают с неквалифицированным персоналом. Почему мы до сих пор оцениваем только успеваемость, то есть оценки и проценты? Если почитать основные ценности "Государственной учебной программы основной школы", там как ценность ни разу не упоминаются результаты экзаменов. В основу положены более гуманные аспекты, такие как ценностные установки, сохранение Эстонской Республики и изучение культуры, социализация, солидарность и т.д.

Кивиылиская 1-я средняя школа ориентирована на воспитание из учащихся "прекрасных людей", что подразумевает все основные ценности, установленные государством. Также на сайте minuomavalitsus.ee в подразделе основного образования удовлетворенность учащихся получаемым образованием оценивается даже на продвинутом уровне. Кивиылиская 1-я средняя школа имеет сильные традиции хорового пения и является единственной школой во всей волости, где на достойном уровне изучают народные танцы. На последнем празднике песни и танца наши волостные власти с эмблемами Люганузеской волости и приветствиями гордо следовали именно за детьми и учителями Кивиылиской 1-й средней школы.