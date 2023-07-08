Алексей Наумкин: Проект многоквартирных домов неоднозначный и мутный

В "Северном побережье" от 29.04.2023 в своей статье старейшина волости Йыхви Марис Тоомель раскритиковала меня за неконструктивный, по ее мнению, подход к желанию волостной управы в сотрудничестве с ЦУ "Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа" (IVIA) построить в Йыхви несколько многоквартирных домов. Мол, управа и IVIA нацелены на развитие самоуправления, а Наумкин опять палки в колеса не по делу ставит.
По делу, коллега Тоомель, по делу! Я никоим образом не против развития Йыхви, в т.ч. привлечения сюда новых кадров и инвесторов через создание социально-бытовых условий, но не готов действовать по принципу "цель оправдывает средства".
Речь, напомню, о том, что Йыхви в перспективе отдаст IVIA свою землю на Пуру теэ, 13 площадью 13,2 тыс. кв. метров рядом с парком и детским садом "Пиллеркаар", где IVIA само или с помощью частных фирм хочет построить 5-7 домов с 50-100 квартирами.
Шаги в этом направлении уже сделаны: подписан протокол намерений волости и ЦУ, готовится инициирование планировки, которая изменит назначение этого участка с резервного для расширения детсада на землю под жилье. Значит, если через несколько лет перед Йыхви опять встанет проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, новый садик придется строить где-то в другом месте (может, даже покупая для этого землю у частников) - и вряд ли это будет центр города.
Мне говорят, что насчет нехватки мест - это еще вилами на воде писано. Не знаю. Но такая ситуация уже однажды была: сначала в городе оставили только два садика, а потом вынуждены были возводить третий.
С другой стороны, и надежды, что новые квартиры кого-то там привлекут в Йыхви, - тоже гадание на кофейной гуще. Если бы застрельщики квартирного проекта представили конкретный прогноз потребности (в 2026 году в Йыхви придет предприятие Х, которому потребуется столько-то квартир, в 2027-м - появится учреждение Y, чья потребность в жилье такая-то) - их рвение было бы оправданно, а так… Построенные квартиры будут пустовать или туда вселятся совсем не инвесторы и министры. Тем более что в протоколе о намерениях жесткого условия, кому продавать жилье, нет.
"Я никоим образом не против развития Йыхви, в т.ч. привлечения сюда новых кадров и инвесторов через создание социально-бытовых условий, но не готов действовать по принципу "цель оправдывает средства".
Алексей Наумкин, член Йыхвиского волостного собрания, председатель фракции Центристской партии
IVIA - учреждение с участием местных самоуправлений, призванное создавать условия для бизнеса, но это вовсе не значит, что само оно должно иметь преимущества в бизнес-деятельности (в данном случае риэлторской). В Йыхви, насколько мне известно, есть еще две-три фирмы, которые точно так же заинтересованы в строительстве жилых домов и районов. Однако отношение к ним со стороны йыхвиской власти можно описать словами "ах, это несерьезно".
Простите, в демократическом и рыночном обществе кто серьезен, а кто нет - определяется такими критериями, как конкурс, договорные гарантии, практические результаты и суд, а не кабинетным мнением. Проведите по поводу участка Пуру теэ, 13 открытый тендер, а не отдавайте "сладкий" кусок земли "своим" просто так, подрезая крылья остальным конкурентам! При нынешней политической культуре в Йыхви никакие инвесторы не захотят прийти, построй тут хоть небоскреб.
За последние 10-15 лет, к сожалению, не припомню, чтобы публично-частное партнерство в сфере недвижимости приносило йыхвискому самоуправлению выгоду. То есть волость что-то кому-то отдавала, а в итоге дивидендов с объекта не имела, а порой еще и получала дополнительные расходы или требования (лагерь, центр семейной медицины, центральная площадь, детская площадка и др.). Была возможность свой футбольный холл построить - и с той не справились. Может, при такой карме вообще не надо с недвижимостью связываться?
Неясна и финансовая сторона проекта. Согласно протоколу о намерениях, после детальной планировки Йыхви отдаст землю IVIA бесплатно или путем зачета в целевой капитал, при этом имущество оценивается по "обычной рыночной цене". В дальнейшем IVIA сможет, до или после строительства квартир, продать недвижимость в частные руки, заплатив волости 65 процентов от "обычной цены" (первичной, т.е. на момент получения участка, или на момент продажи, непонятно).
Что ж это значит: условно говоря, получив землю стоимостью 1000 евро, потом вложив в нее 2000 и продав за 4000, развиватель выплатит волости 650 евро и получит прибыль в 1350 евро?.. Может, весь смысл и кроется в том, что IVIA, чьи бизнес-парки не в лучшем положении, просто решил на Йыхви подзаработать, а Йыхви ему в этом помогает?
Вишенка на торте. 15 мая председатель волостного собрания отправляет Марис Тоомель в трехдневную командировку… на Каннский кинофестиваль. Командировочные из волостного бюджета ей назначаются в размере 50 евро/сутки, а "прочие связанные с командировкой расходы" покрывает - угадайте, кто - IVIA. Согласно документу, в Канны старейшина едет на фестивальную ярмарку в связи с планами IVIA развивать в Йыхви инкубатор дигитальных и мультимедийных технологий. 25 мая волостное собрание коалиционным большинством по предложению Тоомель одобряет вышеназванный протокол о намерениях с IVIA относительно земли под дома.
Как все это называется - вопрос к правоохранительным органам.