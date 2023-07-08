Алексей Наумкин: Проект многоквартирных домов неоднозначный и мутный

По делу, коллега Тоомель, по делу! Я никоим образом не против развития Йыхви, в т.ч. привлечения сюда новых кадров и инвесторов через создание социально-бытовых условий, но не готов действовать по принципу "цель оправдывает средства".

Речь, напомню, о том, что Йыхви в перспективе отдаст IVIA свою землю на Пуру теэ, 13 площадью 13,2 тыс. кв. метров рядом с парком и детским садом "Пиллеркаар", где IVIA само или с помощью частных фирм хочет построить 5-7 домов с 50-100 квартирами.

Шаги в этом направлении уже сделаны: подписан протокол намерений волости и ЦУ, готовится инициирование планировки, которая изменит назначение этого участка с резервного для расширения детсада на землю под жилье. Значит, если через несколько лет перед Йыхви опять встанет проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, новый садик придется строить где-то в другом месте (может, даже покупая для этого землю у частников) - и вряд ли это будет центр города.

Мне говорят, что насчет нехватки мест - это еще вилами на воде писано. Не знаю. Но такая ситуация уже однажды была: сначала в городе оставили только два садика, а потом вынуждены были возводить третий.