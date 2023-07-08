Сб, 8.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Алексей Наумкин: Проект многоквартирных домов неоднозначный и мутный

Алексей Наумкин
, член Йыхвиского волостного собрания, председатель фракции Центристской партии
Facebook Twitter
Comments
Алексей Наумкин, член Йыхвиского волостного собрания, председатель фракции Центристской партии
Алексей Наумкин, член Йыхвиского волостного собрания, председатель фракции Центристской партии Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В "Северном побережье" от 29.04.2023 в своей статье старейшина волости Йыхви Марис Тоомель раскритиковала меня за неконструктивный, по ее мнению, подход к желанию волостной управы в сотрудничестве с ЦУ "Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа" (IVIA) построить в Йыхви несколько многоквартирных домов. Мол, управа и IVIA нацелены на развитие самоуправления, а Наумкин опять палки в колеса не по делу ставит.

По делу, коллега Тоомель, по делу! Я никоим образом не против развития Йыхви, в т.ч. привлечения сюда новых кадров и инвесторов через создание социально-бытовых условий, но не готов действовать по принципу "цель оправдывает средства".

Речь, напомню, о том, что Йыхви в перспективе отдаст IVIA свою землю на Пуру теэ, 13 площадью 13,2 тыс. кв. метров рядом с парком и детским садом "Пиллеркаар", где IVIA само или с помощью частных фирм хочет построить 5-7 домов с 50-100 квартирами.

Шаги в этом направлении уже сделаны: подписан протокол намерений волости и ЦУ, готовится инициирование планировки, которая изменит назначение этого участка с резервного для расширения детсада на землю под жилье. Значит, если через несколько лет перед Йыхви опять встанет проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, новый садик придется строить где-то в другом месте (может, даже покупая для этого землю у частников) - и вряд ли это будет центр города.

Мне говорят, что насчет нехватки мест - это еще вилами на воде писано. Не знаю. Но такая ситуация уже однажды была: сначала в городе оставили только два садика, а потом вынуждены были возводить третий.

С другой стороны, и надежды, что новые квартиры кого-то там привлекут в Йыхви, - тоже гадание на кофейной гуще. Если бы застрельщики квартирного проекта представили конкретный прогноз потребности (в 2026 году в Йыхви придет предприятие Х, которому потребуется столько-то квартир, в 2027-м - появится учреждение Y, чья потребность в жилье такая-то) - их рвение было бы оправданно, а так… Построенные квартиры будут пустовать или туда вселятся совсем не инвесторы и министры. Тем более что в протоколе о намерениях жесткого условия, кому продавать жилье, нет. 

"Я никоим образом не против развития Йыхви, в т.ч. привлечения сюда новых кадров и инвесторов через создание социально-бытовых условий, но не готов действовать по принципу "цель оправдывает средства".

Алексей Наумкин, член Йыхвиского волостного собрания, председатель фракции Центристской партии

IVIA - учреждение с участием местных самоуправлений, призванное создавать условия для бизнеса, но это вовсе не значит, что само оно должно иметь преимущества в бизнес-деятельности (в данном случае риэлторской). В Йыхви, насколько мне известно, есть еще две-три фирмы, которые точно так же заинтересованы в строительстве жилых домов и районов. Однако отношение к ним со стороны йыхвиской власти можно описать словами "ах, это несерьезно".

Простите, в демократическом и рыночном обществе кто серьезен, а кто нет - определяется такими критериями, как конкурс, договорные гарантии, практические результаты и суд, а не кабинетным мнением. Проведите по поводу участка Пуру теэ, 13 открытый тендер, а не отдавайте "сладкий" кусок земли "своим" просто так, подрезая крылья остальным конкурентам! При нынешней политической культуре в Йыхви никакие инвесторы не захотят прийти, построй тут хоть небоскреб.

За последние 10-15 лет, к сожалению, не припомню, чтобы публично-частное партнерство в сфере недвижимости приносило йыхвискому самоуправлению выгоду. То есть волость что-то кому-то отдавала, а в итоге дивидендов с объекта не имела, а порой еще и получала дополнительные расходы или требования (лагерь, центр семейной медицины, центральная площадь, детская площадка и др.). Была возможность свой футбольный холл построить - и с той не справились. Может, при такой карме вообще не надо с недвижимостью связываться?

Неясна и финансовая сторона проекта. Согласно протоколу о намерениях, после детальной планировки Йыхви отдаст землю IVIA бесплатно или путем зачета в целевой капитал, при этом имущество оценивается по "обычной рыночной цене". В дальнейшем IVIA сможет, до или после строительства квартир, продать недвижимость в частные руки, заплатив волости 65 процентов от "обычной цены" (первичной, т.е. на момент получения участка, или на момент продажи, непонятно).

Что ж это значит: условно говоря, получив землю стоимостью 1000 евро, потом вложив в нее 2000 и продав за 4000, развиватель выплатит волости 650 евро и получит прибыль в 1350 евро?.. Может, весь смысл и кроется в том, что IVIA, чьи бизнес-парки не в лучшем положении, просто решил на Йыхви подзаработать, а Йыхви ему в этом помогает?

Вишенка на торте. 15 мая председатель волостного собрания отправляет Марис Тоомель в трехдневную командировку… на Каннский кинофестиваль. Командировочные из волостного бюджета ей назначаются в размере 50 евро/сутки, а "прочие связанные с командировкой расходы" покрывает - угадайте, кто - IVIA. Согласно документу, в Канны старейшина едет на фестивальную ярмарку в связи с планами IVIA развивать в Йыхви инкубатор дигитальных и мультимедийных технологий. 25 мая волостное собрание коалиционным большинством по предложению Тоомель одобряет вышеназванный протокол о намерениях с IVIA относительно земли под дома.

Как все это называется - вопрос к правоохранительным органам.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Мнение
Наверх