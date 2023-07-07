ФОТО ДНЯ ⟩ Красная площадь в Йыхви стала черной

Здесь планируется уложить еще один слой асфальта, чтобы поверхность стала еще более ровной и на площади после дождя не собирались большие лужи, как после первой укладки.

Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского регионального отделения фирмы "East Capital", сказала, что после ремонта на площади будет более 40 парковочных мест и больше половины территории площади будет отведено пешеходам, где нынешней осенью или будущей весной будут установлены вазоны и уличная мебель. Поначалу планировалось покрыть площадь тротуарной плиткой, но от этого отказались, поскольку в ходе исследования выяснилось, что конструкции подземной парковки не приспособлены для этого. По словам Мянд, ремонт покрытия площади продлится две недели и в это время нельзя здесь парковать автомобили.