Изрядно прохудившийся морской променад Нарва-Йыэсуу ждет ремонта и улучшений

На все обновления нужно запланировать время и деньги, так что ожидать их стоит только в следующем сезоне, как сказал мэр курортного города.

- В этом году мы только латаем те места, где выбиты доски. Очень печально, что хотя мы и стараемся для посетителей пляжа, но потом видим эти выбитые доски в рядом находящихся костровищах. Такова культура поведения, ничего не поделаешь, - прокомментировал Ильин.

Вдобавок для улучшения морского променада Нарва-Йыэсуу поставит две новые детские площадки уже в этом году и еще несколько в следующем. Их разместят на месте ликвидируемых костровищ, которые себя не оправдали, как видится городской управе. "Эти костровища зачастую становятся стихийными свалками, так как отдыхающие там люди за собой не убирают, а вдобавок поступают жалобы от местных жителей на шумящих до утра отдыхающих", - пояснил Ильин.

Музей и маяк дополнят пляжную зону

Еще одним дополнением и украшением пляжной зоны Нарва-Йыэсуу должен стать уже в следующем году открывающийся для посетителей маяк и переезжающий к маяку городской краеведческий музей. Принципиально это решено, но с прошлого года тянется передача от государства местному самоуправлению участка недвижимости.

По словам Максима Ильина, в августе должна пройти окончательная передача курортному городу участка земли рядом с маяком, где и разместится музей. Сразу после получения недвижимости уже в этом году город объявит тендер по поиску проектировщика и исполнителя реконструкции.

- К следующему сезону хотим все закончить, - сказал Ильин, по словам которого на проектирование реконструкции дома для музея отпущено из бюджета 80 тысяч евро, а собственно на работы уйдет предположительно 200-300 тысяч.