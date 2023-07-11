Изрядно прохудившийся морской променад Нарва-Йыэсуу ждет ремонта и улучшений

Пляжная зона Нарва-Йыэсуу с ее дощатыми тропами и выходами к морю за девять лет, минувших после открытия, приобрела местами грустный вид. Сильнее всего пострадали доски - они поломаны, а шурупы и щепки торчат и врезаются пляжникам в пятки.
На самом длинном морском пляже эстонского северо-востока долго планировавшаяся, строившаяся и благоустраиваемая пляжная зона была открыта для публики девять лет назад, в первых числах июля 2014 года. Тогда новые дощатые пляжные тропы и одетые в бетон выходы к морю стали элементами морского променада, предметом гордости всего приграничного региона.
За последующие годы не менее прекрасными береговыми променадами обзавелись Силламяэ, Каукси и другие места Ида-Вирумаа. В Нарва-Йыэсуу же пришло время латать образовавшиеся дыры и менять прохудившиеся доски.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин нынче подтвердил "Северному побережью", что проблемы с променадом имеют место. По словам градоначальника, первый десятилетний период эксплуатации подходит к концу, так что износ видится довольно естественным.
Ошибка проекта и недостатки воспитания
Для решения проблем променада город решил, во-первых, забетонировать ныне деревянные дорожки к морю, ведущие от пяти прибрежных улиц, начиная от Кирику и заканчивая Мере.
Во-вторых, дощатые тропы, пролегающие по дюне, планируется поднять над песком. "У нас ежегодная проблема: доски заметает буквально за день-два после того, как мы их очистим", - недоволен Ильин, считающий низкое расположение троп ошибкой проекта. Наметаемый ветром песок заставляет доски выпячиваться кверху, в результате чего начинают опасно торчать шурупы. Обновленные тропы положат на металлические столбы или сваи. Проблема с наметаемым песком касается и качелей.
На все обновления нужно запланировать время и деньги, так что ожидать их стоит только в следующем сезоне, как сказал мэр курортного города.
- В этом году мы только латаем те места, где выбиты доски. Очень печально, что хотя мы и стараемся для посетителей пляжа, но потом видим эти выбитые доски в рядом находящихся костровищах. Такова культура поведения, ничего не поделаешь, - прокомментировал Ильин.
Вдобавок для улучшения морского променада Нарва-Йыэсуу поставит две новые детские площадки уже в этом году и еще несколько в следующем. Их разместят на месте ликвидируемых костровищ, которые себя не оправдали, как видится городской управе. "Эти костровища зачастую становятся стихийными свалками, так как отдыхающие там люди за собой не убирают, а вдобавок поступают жалобы от местных жителей на шумящих до утра отдыхающих", - пояснил Ильин.
Музей и маяк дополнят пляжную зону
Еще одним дополнением и украшением пляжной зоны Нарва-Йыэсуу должен стать уже в следующем году открывающийся для посетителей маяк и переезжающий к маяку городской краеведческий музей. Принципиально это решено, но с прошлого года тянется передача от государства местному самоуправлению участка недвижимости.
По словам Максима Ильина, в августе должна пройти окончательная передача курортному городу участка земли рядом с маяком, где и разместится музей. Сразу после получения недвижимости уже в этом году город объявит тендер по поиску проектировщика и исполнителя реконструкции.
- К следующему сезону хотим все закончить, - сказал Ильин, по словам которого на проектирование реконструкции дома для музея отпущено из бюджета 80 тысяч евро, а собственно на работы уйдет предположительно 200-300 тысяч.
Что касается башни маяка, то ей понадобятся лишь косметические улучшения, перед тем как дверь полосатой башни распахнется для посетителей.