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Археологи ищут остатки старой церкви неподалеку от Нарвы

Северное побережье
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Археологи изучают участок земли. Иллюстративное фото.
Археологи изучают участок земли. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В деревне Пеэтерристи археологи исследуют место, где когда-то располагались церковь святого Петра и церковное кладбище. Эти работы ведутся, как передает ERR, в рамках предварительных исследований расширения шоссе Таллинн-Нарва.

"Здесь планируется построить четырехполосное шоссе, и сейчас проходит фаза его планирования. Мы хотим знать, где именно находились церковь и кладбище, чтобы не строить на костях. Когда начнутся работы, мы уже будем знать, какие археологические раскопки и исследования, и в каком объеме, потребуются. Сейчас здесь тоже шоссе, а это значит, что раскопки в этом месте не проводились", - рассказал "Актуальной камере" археолог Мартин Малве.

Церковь святого Петра была взорвана во время Второй мировой войны.

Археологи просят связаться с Тартуским университетом тех, у кого имеется дополнительная информация об указанном месте.

Смотрите новостной сюжет "Актуальной камеры":

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