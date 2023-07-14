Археологи ищут остатки старой церкви неподалеку от Нарвы

В деревне Пеэтерристи археологи исследуют место, где когда-то располагались церковь святого Петра и церковное кладбище. Эти работы ведутся, как передает ERR, в рамках предварительных исследований расширения шоссе Таллинн-Нарва.
"Здесь планируется построить четырехполосное шоссе, и сейчас проходит фаза его планирования. Мы хотим знать, где именно находились церковь и кладбище, чтобы не строить на костях. Когда начнутся работы, мы уже будем знать, какие археологические раскопки и исследования, и в каком объеме, потребуются. Сейчас здесь тоже шоссе, а это значит, что раскопки в этом месте не проводились", - рассказал "Актуальной камере" археолог Мартин Малве.
Церковь святого Петра была взорвана во время Второй мировой войны.
Археологи просят связаться с Тартуским университетом тех, у кого имеется дополнительная информация об указанном месте.
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