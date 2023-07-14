Археологи ищут остатки старой церкви неподалеку от Нарвы

"Здесь планируется построить четырехполосное шоссе, и сейчас проходит фаза его планирования. Мы хотим знать, где именно находились церковь и кладбище, чтобы не строить на костях. Когда начнутся работы, мы уже будем знать, какие археологические раскопки и исследования, и в каком объеме, потребуются. Сейчас здесь тоже шоссе, а это значит, что раскопки в этом месте не проводились", - рассказал "Актуальной камере" археолог Мартин Малве.