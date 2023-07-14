В нарвском порту Кулгу установлен понтон для спортсменов и гостей с Чудского озера

Как сообщили в Нарвской городской управе, этот понтон нужен для проведения связанных с парусным спортом занятий для молодежи, а также для принятия яхтсменов-любителей, прибывающих по реке Нарва из Чудского озера.

Приобретение и установка нового понтона осуществлены в рамках проекта развития сети малых портов на северном побережье и на берегу Чудского озера. Нарва в лице департамента развития и экономики города является партнером в данном проекте. Договор о приобретении и установке понтона был заключен с ТОО "Top Marine Infra".

Цель проекта - развитие сети малых портов Вирумаа и создание единого стандарта портовых услуг, то есть унифицирование предлагаемых портовых услуг. Проект соединяет малые порты и делает шаг к возможному совместному управлению малыми портами.