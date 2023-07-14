В нарвском порту Кулгу установлен понтон для спортсменов и гостей с Чудского озера

В порту Кулгу на берегу Нарвского водохранилища установлен новый понтон.
Как сообщили в Нарвской городской управе, этот понтон нужен для проведения связанных с парусным спортом занятий для молодежи, а также для принятия яхтсменов-любителей, прибывающих по реке Нарва из Чудского озера.
Приобретение и установка нового понтона осуществлены в рамках проекта развития сети малых портов на северном побережье и на берегу Чудского озера. Нарва в лице департамента развития и экономики города является партнером в данном проекте. Договор о приобретении и установке понтона был заключен с ТОО "Top Marine Infra".
Цель проекта - развитие сети малых портов Вирумаа и создание единого стандарта портовых услуг, то есть унифицирование предлагаемых портовых услуг. Проект соединяет малые порты и делает шаг к возможному совместному управлению малыми портами.
В Ида-Вирумаа около десятка малых портов
- Всего на северном побережье уезда, включая нижнее течение реки Нарва, расположено четыре небольших порта: Пуртсе, Тойла, Нарва-Йыэсуу и Нарва.
- Город Силламяэ заинтересован в строительстве небольшого порта, уже имеется строительный проект на стадии основного проекта.
- Во внутреннем водоеме, включая верховья реки Нарвы и Чудское озеро, в общем пять малых портов: Кулгу, Кунингакюла, Васкнарва, Алайыэ и Раннапунгерья.