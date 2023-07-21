Назначение представителя правительства снова откладывается

В соответствии с первоначальным планом, Мадис Каллас хотел, чтобы правительство приняло решение о специальном представителе в Ида-Вирумаа 13 июля. Однако данный вопрос не удалось согласовать к этой дате с партнерами по коалиции. "Партнеры по коалиции не сумели достаточно обсудить эту тему в своих партиях, и для этого им требуется еще время. Поскольку речь идет о важной для правительства теме, то я хорошо понимаю их и не тороплю", - сообщил он неделю назад, добавив, что хочет прийти к решению в начале августа.