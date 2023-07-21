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Назначение представителя правительства снова откладывается

Северное побережье
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если на прошлой неделе министр по делам регионов Мадис Каллас сообщил "Северному побережью", что представитель правительства в Ида-Вирумаа будет, вероятно, назначен на должность в августе, то теперь он сказал ERR, что это произойдет к началу сентября.

В соответствии с первоначальным планом, Мадис Каллас хотел, чтобы правительство приняло решение о специальном представителе в Ида-Вирумаа 13 июля. Однако данный вопрос не удалось согласовать к этой дате с партнерами по коалиции. "Партнеры по коалиции не сумели достаточно обсудить эту тему в своих партиях, и для этого им требуется еще время. Поскольку речь идет о важной для правительства теме, то я хорошо понимаю их и не тороплю", - сообщил он неделю назад, добавив, что хочет прийти к решению в начале августа.

На этой неделе он подтвердил ERR, что ожидаемый срок сдвинулся на начало сентября. "Каким должен быть процесс назначения, каким образом и из чьих фондов будет поступать фонд зарплаты представителя, где он физически будет находиться, каково будет его отношение подчиненности с министрами и министерствами, поскольку он является представителем правительства", - перечислил Каллас ERR в эту пятницу требующие разъяснения вопросы.

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