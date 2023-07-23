Учения поисковиков прервали для поиска реально пропавшего человека

Во время проходящих в Ида-Вирумаа учений поисковиков из Эстонии, Латвии и Финляндии к организаторам обратились стражи порядка с просьбой о помощи в поисках пропавшего недавно Андруса, передает RusErr со ссылкой на "Актуальную камеру".
Ранее "Северное побережье" уже писало о пропавшем без вести Андрусе.
Таким образом участникам учений пришлось вместо тренировки принять участие в настоящей поисковой операции.
- Учеба была прервана, потому что мы получили сигнал о том, сто у нас реальный поиск, поиск реального человека, который пропал два дня назад. Вся техника готова, собаки готовы, люди в экипировке и готовы выезжать, - рассказала руководитель проекта обучения поисковиков Ольга Ходорева.