Учения поисковиков прервали для поиска реально пропавшего человека

- Учеба была прервана, потому что мы получили сигнал о том, сто у нас реальный поиск, поиск реального человека, который пропал два дня назад. Вся техника готова, собаки готовы, люди в экипировке и готовы выезжать, - рассказала руководитель проекта обучения поисковиков Ольга Ходорева.