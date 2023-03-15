Нарвитянам попытались объяснить, почему неуместны и нужно сменить названия улиц в честь солдат-красноармейцев. Признанный ученый из Тарту сделал в Нарве доклад о преемственности современной и довоенной Эстонии, а также об оккупации с точки зрения международного права.
Тартуский академик не убедил нарвитян переименовать красноармейские улицы
Профессор международного права Тартуского университета академик Лаури Мялксоо встретился с нарвитянами в аудитории Нарвского колледжа и сделал доклад о событиях 1930-1940 годов. Речь шла об оккупации Эстонии с точки зрения международных договоров, Конституции и доктрины государственной преемственности.
Встреча состоялась по приглашению мэра Нарвы Катри Райк в том контексте, что от депутатов Нарвского горсобрания ждут переименования ряда улиц, в названиях которых отражена память о красноармейцах и о вхождении Красной армии в Нарву.
Мялксоо, однако, избегал разговора о конкретных людях в истории, а сконцентрировался на историческом фоне и вопросах права.
Война в Украине стала катализатором
По окончании доклада и ответов на вопросы Мялксоо в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что в связи с агрессией России в Украине люди в Эстонии стали сильнее воспринимать, переоценивать советские символы. Хотя, как отметил академик, еще в 1991 году было ясно, что такие символы и наименования Эстонии не подходят.
- На мой взгляд, с учетом доктрины государственной преемственности надо было заняться этим вопросом уже давно, в 90-е годы. Но были разные взгляды на историю и есть люди, которые не понимают, почему это все надо трогать. Разные взгляды существовали все время, но только после российской агрессии в Украине мы заговорили об этом громче и эстонское государство показало свой интерес, - отметил Мялксоо.
Как уже писало "Северное побережье", наряду с нарвскими улицами Даумана и Тиймана, переименование которых - уже свершившееся дело, закону противоречат еще несколько названий: улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26 Июля. Вкупе с ними предлагается переименовать улицы Партизани и 1 Мая (см. инфоящик внизу).
Подготовленный городской управой проект решения о переименовании семи улиц члены Нарвского горсобрания предварительно не поддержали, найдя его необоснованным. Видя это, мэр Нарвы Катри Райк в феврале сама сняла проект с обсуждения, ожидая того времени, когда местные политики договорятся между собой и будут готовы поднять руки "за".
Непопулярный вопрос завис в воздухе
Против переименования четырех улиц с именами красноармейцев активно выступает в Нарвском горсобрании временная комиссия по историческому наследию. Председатель комиссии Алексей Евграфов настаивает, что красноармейцы не оккупировали Эстонию, Нарву в частности, а боролись с немецкими нацистами, внося вклад в освобождение от них Европы. Об этом Евграфов говорил и в различных комментариях, и в недавнем большом интервью "Северному побережью".
По итогу встречи с академиком Мялксоо депутат Евграфов сказал в комментарии, что ничего нового не услышал и своего мнения не поменял. "Эта встреча была по инициативе горуправы и ничего не прояснилось", - отметил он. "Мы в комиссии говорили, что на эти улицы необходимо получить такую же историческую справку, какая была представлена по поводу переименования улиц Даумана и Тиймана", - сказал Евграфов, отмечая, что Мялксоо ни слова не сказал про конкретных красноармейцев.
- На этой встрече нам прочитали увлекательную лекцию о трактовке событий 30-40-х годов, но с этим в принципе никто не спорит и для большинства людей все понятно, как понятны и переживания эстоноземельцев. Мы же в Нарве говорим о том, что спор идет об улицах, названных в честь бойцов, погибших в сражениях с фашистами и нацизмом; в нашем понимании нет абсолютно никакой связи аннексии и оккупации Эстонии с этими бойцами, - сказал Евграфов.
Исполняющий обязанности председателя Нарвского городского собрания Денис Ларченко сказал, что проект решения о переименовании семи улиц, в феврале снятый мэром с обсуждения, с того момента больше не находится в делопроизводстве горсобрания. Это означает, что от горуправы и мэра Катри Райк ждут нового представления проекта.
Сама Райк сказала "Северному побережью" обратное - что с ее стороны все сделано для переименования улиц. "Нарвская горуправа свою работу сделала", - категорично заявила она. Таким образом, непопулярный в Нарве вопрос переименования улиц пока завис между двумя органами местной власти. В случае дальнейшего их бездействия государственная власть сможет сама принудительно сменить неподходящие для Эстонии названия нарвских улиц.
Предлагается переименовать семь "красных" нарвских улиц
- Улицу Алексея Юханова - в улицу Вяйке-Раквере
- Улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина
- Улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе
- Улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри
- Улицу 26 Июля - в улицу Юули
- Улицу Партизани - в улицу Лооме
- Улицу 1 Мая - в улицу Яама