Тартуский академик не убедил нарвитян переименовать красноармейские улицы

Подготовленный городской управой проект решения о переименовании семи улиц члены Нарвского горсобрания предварительно не поддержали, найдя его необоснованным. Видя это, мэр Нарвы Катри Райк в феврале сама сняла проект с обсуждения, ожидая того времени, когда местные политики договорятся между собой и будут готовы поднять руки "за".

Непопулярный вопрос завис в воздухе

Против переименования четырех улиц с именами красноармейцев активно выступает в Нарвском горсобрании временная комиссия по историческому наследию. Председатель комиссии Алексей Евграфов настаивает, что красноармейцы не оккупировали Эстонию, Нарву в частности, а боролись с немецкими нацистами, внося вклад в освобождение от них Европы. Об этом Евграфов говорил и в различных комментариях, и в недавнем большом интервью "Северному побережью".

По итогу встречи с академиком Мялксоо депутат Евграфов сказал в комментарии, что ничего нового не услышал и своего мнения не поменял. "Эта встреча была по инициативе горуправы и ничего не прояснилось", - отметил он. "Мы в комиссии говорили, что на эти улицы необходимо получить такую же историческую справку, какая была представлена по поводу переименования улиц Даумана и Тиймана", - сказал Евграфов, отмечая, что Мялксоо ни слова не сказал про конкретных красноармейцев.