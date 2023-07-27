Колония крыс терроризирует Нарвский центр семейных врачей и целый жилой дом

В страхе перед крысами и распространяемыми грызунами инфекциями руководительница Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова взывает о помощи прямо к мэру города Катри Райк: "Просим вас срочно заняться решением этой проблемы". Но всемогущая градоначальница сейчас в отпуске, так что медработникам и их соседям придется продолжать самим держать оборону.
В центре семейной медицины на первом этаже нарвской хрущевки по ул. Линда, 1 ведут прием шесть семейных врачей и дюжина медсестер. Во дворе - стандартный домик для мусорных контейнеров, а на соседнем участке недвижимости высится самое известное в Нарве полуразрушенное строение - перепроданное и затем заброшенное общежитие.
Руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова уверена, что колония крыс живет и преумножается именно в полуразрушенном доме по соседству, где никто их не беспокоит, а на промысел грызуны идут к обитаемым ближайшим домам. "У нас тут всё рядом, и они просто перебегают с одного места на другое среди бела дня, не стесняясь абсолютно никого", - рассказала Мишенкова.
По словам Мишенковой, бегающих грызунов видят и пациенты, а ребенка, например, особо наглая крыса может и укусить, так что ничего хорошего тут совершенно нет. "Крысы разносят такие опасные заболевания, как геморрагическая лихорадка, псевдотуберкулез, сыпной тиф, лептоспироз", - обеспокоена семейный врач.
"Покусанных пока не было, но мы очень боимся"
Председатель дома по улице Линда, 1 Ольга Ярченко рассказала, что все их квартирное товарищество давно жалуется на крыс. Сами не раз заказывали услугу дератизации, крыс травили и травят - но видимых результатов нет. Все это происходит в двухстах метрах от Нарвской мэрии.
Сейчас все надеются, что городские власти найдут действенный способ борьбы с очагом проблемы, находящемся, как считают люди, на соседнем участке недвижимости.
- Крысы ходят у нас толпами из этого здания, - Ярченко указывает на заброшенный дом по ул. Космонауди, 6. - Кушать они оттуда ходят к нам в "столовую", то есть в мусорный домик. Дворник наш в шоке.
Крысы также жили в старых тополях во дворе, и когда их спилили, жильцы были шокированы картиной того, как разбегающиеся грызуны заполонили двор. Сейчас их находят и в канализации, и в домике с мусорными контейнерами. Изолировать этот домик полностью невозможно - щели всегда найдутся. Пластиковый мусорный контейнер снизу прогрызен, а в земле кругом норы. "Наши люди уже боятся относить помойное ведро!" - заявляет Ярченко.
- Пока в том разрушеном доме жили коты, крыс у нас не было. Сейчас котов выловили всех - и у нас случилось такое нашествие крыс, что просто ужас! - рассказывает председатель дома с семейными врачами на первом этаже. - В подвале крыс еще нет, а вот в медицинском центре в одном из туалетов уже прогрызли гофрированную трубу. Покусанных пока не было, но мы очень боимся.
Сосед: "Это какой-то глупый разговор"
Участком недвижимости с полуразрушенным домом по ул. Космонауди, 6 владеет ТОО "Pak", зарегистрированное в Раквере. Нарвские власти по мере своих административных возможностей заставляют владельца делать развалины недоступными для людей, особенно детей, а вот крысам бетонный забор не помеха.
Член правления ТОО "Pak" Калле Тулль рассказал "Северному побережью", что никаких планов на полуразрушенное здание у его компании нет. Город Нарва думал в 2021 году выкупить данный участок недвижимости, чтобы за деньги налогоплательщиков снести опасные старые стены, однако в последний момент отказался от этой идеи.
- Развивать сами мы это место не будем, время для этого прошло, - говорит Тулль, вспоминая, как еще в начале 2000-х годов нарвские власти помешали их бизнес-плану, и с той поры два десятка лет задание общежития только ветшает и рушится. - Тогда у нас были возможности и желание, а теперь и желания нет.
О докучающих соседям крысах Тулль слышит сейчас впервые, и он не верит, что проблема кроется именно в его полуразрушенной недвижимости. "Почему там у нас должны быть крысы, что им там делать и кушать? Это какой-то глупый разговор", - прокомментировал он выдвинутое ему обвинение в плодящейся антисанитарии.
Городская управа требует ликвидировать крыс
В качестве реакции на обращение из Нарвского центра семейных врачей, поступившее 24 июля, департамент городского хозяйства Нарвской горуправы направил письмо собственнику упомянутого здания по ул. Космонауди, 6 с просьбой предпринять меры относительно возможного распространения крыс на территории.
Если собственник не предпримет меры по дератизации участка, будет составлен административный акт. "Вопрос находится в работе, так как поступил день назад", - сообщила вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.
Она также напомнила, что с июля 2023 года вступила в силу новая редакция правил обращения с отходами в городе Нарва, в которую добавлены новые пункты, касающиеся грызунов. Собственник здания теперь должен отслеживать и ограничивать численность грызунов на своем участке. Он несет ответственность за предотвращение появления и уничтожение грызунов и обязан при необходимости организовать дератизацию.
По словам вице-мэра Нарвы, собственнику участка невижимости по ул. Космонауди, 6 дополнительно сделано предложение снести здание бывшего общежития, которое, возможно, является уже опасным для городской среды.