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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одной рукой дают, другой - отнимают

Северное побережье
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В протоколе июньского заседания финансовой комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания можно обнаружить одну плохую и одну хорошую для города новость. В связи с организацией тендера для строительства нового здания Кесклиннаской основной школы государством определена финансовая коррекция (это значит, что изначально запланированные со стороны государства деньги не придут) в сумме 1,5-2 миллиона евро, что является большим давлением на бюджет города. "Единственной хорошей новостью является то, что размер данного штрафа максимальный и большей потери ждать не стоит", - записано в протоколе заседания комиссии.

Примерно два миллиона евро для города Кохтла-Ярве, который и без того сильно урезал нынче расходы и сократил около ста рабочих мест в городской системе, являются сильным ударом.

Нет сомнения, делопроизводство должно быть корректным, и, видно, предыдущее горуправление (или предыдущие горуправления) в чем-то ошиблись при проведении тендера на строительство Кесклиннаской основной школы.

Однако вопрос в том, является ли пропорциональным и обоснованным установленное за это наказание, каковым стало уменьшение государственной поддержки на 25 процентов? Ведь речь идет большей частью не о грубых нарушениях, которые ущемляли бы чьи-то интересы.

Вообще это проблема не только Кохтла-Ярве. Многие самоуправления Эстонии, да и здешние, ида-вируские, тоже сталкивались с подобными ситуациями, и в связи с этим ведется несколько судебных процессов. С государством судится из-за одного миллиона евро Ида-Вируская центральная больница.

Практика, когда государство сначала предлагает самоуправлениям поддержку, а затем отбирает большую ее часть, неизбежно ограничит в дальнейшем смелость браться за новые проекты и ходатайствовать о пособии.

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