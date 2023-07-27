ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одной рукой дают, другой - отнимают

Примерно два миллиона евро для города Кохтла-Ярве, который и без того сильно урезал нынче расходы и сократил около ста рабочих мест в городской системе, являются сильным ударом.

Нет сомнения, делопроизводство должно быть корректным, и, видно, предыдущее горуправление (или предыдущие горуправления) в чем-то ошиблись при проведении тендера на строительство Кесклиннаской основной школы.

Однако вопрос в том, является ли пропорциональным и обоснованным установленное за это наказание, каковым стало уменьшение государственной поддержки на 25 процентов? Ведь речь идет большей частью не о грубых нарушениях, которые ущемляли бы чьи-то интересы.

Вообще это проблема не только Кохтла-Ярве. Многие самоуправления Эстонии, да и здешние, ида-вируские, тоже сталкивались с подобными ситуациями, и в связи с этим ведется несколько судебных процессов. С государством судится из-за одного миллиона евро Ида-Вируская центральная больница.