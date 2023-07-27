Отопление в Нарве подорожает почти в два раза

Обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах сетевое предприятие Narva Soojusvõrk получило разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента. Таким образом, отопление нарвских домов подорожает почти в два раза.
Департамент конкуренции одобрил ходатайство Narva Soojusvõrk, и с сентября 2023 года цена на центральное отопление для конечного потребителя в Нарве составит 88 евро за мегаватт-час теплоэнергии, считая с налогом с оборота.
На сегодня действует предельный теплотариф - 47,8 евро за мегаватт-час теплоэнергии, считая с НСО. Он был утвержден департаментом конкуренции и начал действовать с 2021 года.
Новая цена Narva Soojusvõrk для конечных потребителей по-прежнему остается одной из самых низких в Ида-Вирумаа и Эстонии, как подчеркивают в руководстве предприятия.
С сентября отопление в Нарве станет стоить дороже, чем, например, в Йыхви и Кохтла-Ярве, где цена составляет 74 евро за мегаватт-час, считая с НСО. Центральное отопление в Силламяэ и Кивиыли с сентября стоит столько же, сколько в Нарве.
В Алутагузеской волости цена отопления составляет 112 евро, в Пюсси – 128 евро, а в Нарва-Йыэсуу - 153 евро за мегаватт-час теплоэнергии, включая НСО.
Основными причинами повышения цены на тепло в Нарве называются значительное увеличение рыночной стоимости основных расходных составляющих для выработки теплоэнергии, это покупка квот на выбросы CO2 и рост цен на природный газ.
"В прежнем тарифе цена тонны CO2 составляла 27 евро/тонна, а сейчас она выросла до 90 евро/тонна, цена природного газа тогда составляла 16 евро/МВтч, а сегодня она составляет около 50 евро/МВтч, а в отдельные периоды цена газа превышала 100 евро/МВтч", - рассказал руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк, объясняя основную причину изменения цен.
По словам Рушелюка, приоритетной задачей Narva Soojusvõrk является обеспечение теплоснабжения города Нарвы устойчивым способом и по оптимальной цене. "В обслуживании компании находится около 80 километров теплотрасс в Нарве, из которых 45 километров, или 56%, уже реновированы. Благодаря постоянным инвестициям и регулярным работам по техническому обслуживанию и реконструкции, надежность тепловой сети значительно возросла. В то же время, ни оператор сети Narva Soojusvõrk, ни производитель Enefit Power не могут регулировать рыночные компоненты, влияющие на себестоимость тепла, такие как цена CO2 и газа", - сказал Рушелюк.
Рассмотрение заявки Enefit Power в качестве производителя теплоэнергии заняло более чем 1,5 года. В период рассмотрения заявки цена продажи тепла потребителям не покрывала затрат на его производство. В одном только 2022 году компания Enefit Power, по ее данным, субсидировала производство тепла для города Нарвы на сумму около 15 миллионов евро.
Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что нынешнее значительное повышение цены на тепло является, несомненно, тяжелой новостью для жителей и учреждений города, и городские власти пытаются найти способы решения этой ситуации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Райк сказала, что для облегчения сложившейся ситуации город может обратиться к государству с просьбой компенсировать стоимость тепла за счет поступлений от квот на выбросы CO2. "По сравнению с другими местными самоуправлениями, цены на тепло в Нарве в большей степени увеличились от повышения стоимости квот на выбросы CO2, и мы работаем над тем, чтобы государство пришло нам на помощь", - сказала Катри Райк.
"В долгосрочной перспективе для Нарвы важно сохранить низкие и предсказуемые цены на тепло и иметь возможность привлекать финансирование из Фонда справедливого перехода. Мы тщательно подготовили энергетический и климатический план для города Нарвы, учитывающий потребности как жителей Нарвы, так и энергоемких производств. Мы считаем, что совместная выработка электрической и тепловой энергии, предлагаемая компанией Enefit Power, является наиболее экономически эффективным и долгосрочным решением для города из известных нам", - сказала Райк. "Кроме того, это позволяет нам предлагать доступную электроэнергию крупным промышленным потребителям через прямое подключение, что делает наши промышленные парки более привлекательными для новых проектов и создает более благоприятные условия для развития существующих предприятий и создания новых рабочих мест".