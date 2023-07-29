Фотовыставка на площади Кохтла-Ярве страдает от вандализма

Большая фотовыставка "Путь Певческого праздника сквозь время", открывшаяся на площади Раху перед городским управлением Кохтла-Ярве 10 июля, уже второй раз пострадала от вандалов. Поврежденные исторические фото будут восстановлены, а виновных ждет наказание.
Почти сразу после открытия выставки два выставочных полотна были повреждены. Каждый планшет размером 2х2,5 метра состоит из двух частей - малой, с описанием события, и большой фотографией. В первый раз поврежденными оказались малые части, которые восстановили за счет городского бюджета - заказ двух плакатов обошелся около ста евро. В минувшую среду утром обнаружились новые поврежденные экспонаты, в том числе одна большая фотография.