Фотовыставка на площади Кохтла-Ярве страдает от вандализма

Почти сразу после открытия выставки два выставочных полотна были повреждены. Каждый планшет размером 2х2,5 метра состоит из двух частей - малой, с описанием события, и большой фотографией. В первый раз поврежденными оказались малые части, которые восстановили за счет городского бюджета - заказ двух плакатов обошелся около ста евро. В минувшую среду утром обнаружились новые поврежденные экспонаты, в том числе одна большая фотография.

- Выставку привезли и установили в нашем городе бесплатно, ее посещает много людей, которые рады возможности подробно ознакомиться с историей певческих праздников, - сказал вице-мэр Эрик Сечков. - Но мы отвечаем за сохранность экспозиции, если что-то ломается, должны восстанавливать. Конечно, напечатаем новые фото и заменим испорченные, но есть очень большая просьба к родителям - объясните детям, как важно и нужно беречь родной город всем вместе. Чем больше денег город тратит на сохранение и восстановление того, что есть, тем меньше остается средств на развитие...