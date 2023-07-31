Нарвская поликлиника скоро совсем опустеет, но может еще пригодиться больнице

Процесс переезда врачей и услуг из старого здания поликлиники на улице Вестервалли, 15 находится в завершающей стадии, как подтвердили "Северному побережью" в администрации Нарвской больницы.

В начале 2022 года впервые сообщалось о решении руководства Нарвской больницы закрыть поликлинику, чтобы взамен создать в лечебном корпусе на улице Хайгла, 1 центр здоровья. Там практически в одном месте будут к услугам пациентов некоторые семейные врачи, врачи-специалисты, диагностика, лаборатории, дневная терапия и так далее.

Как сообщили в больнице, отделение восстановительного лечения переехало в том же 2022 году, и теперь все его услуги сосредоточены на 6-м этаже здания по ул. Хайгла, 1. Раньше они были разбросаны по разным частям города. Исключением пока остается врач восстановительного лечения, он же спортивный врач, к кабинету которого есть особые требования, и Нарвская больница еще решает, как и где такой кабинет оборудовать.

Также все радиологические исследования теперь проводятся в главном здании больницы.

На днях из старой поликлиники переедет в лечебный корпус Нарвской больницы кабинет душевного здоровья. Психиатр уже принимает на ул. Хайгла, 1.

На осень запланирован переезд кардиолога и эндокринолога.

- Переезд всех служб из поликлиники в корпус на Хайгла, 1 идет по плану, - комментирует член правления Нарвской больницы доктор Аго Кыргвеэ. - Если больнице будут выделены деньги на реновацию старого корпуса, тогда, возможно, высвобождающаяся поликлиника станет временным плацдармом, чтобы обеспечить непрерывность проведения амбулаторных приемов.

Здание поликлиники Нарвской больницы строилось на ул. Вестервалли, 15 по оригинальному архитектурному проекту и открылось в 1996 году. Считается, что основанием для строения послужил древний разрушенный нарвский бастион Фама. К настоящему времени поликлиника сильно амортизирована как снаружи, так и внутри. Больница регулярно ремонтировала это здание, однако принципиально лучше там не стало.