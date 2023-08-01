Велосипедист, сбивший ребенка, должен пройти социальную программу

Подросток, сбивший ребенка на улице Парги в Йыхви, для поимки которого полиция обратилась за помощью к общественности, а затем сам явившийся в полицию, должен будет пройти социальную программу.
Руководитель региональной группы Йыхвиского отделения полиции София Сарап сказала, что производство по делу несовершеннолетнего велосипедиста будет прекращено. "Однако сотрудники региональной полиции продолжают заниматься юношей и применят меры некарательного характера, то есть направят его на социальную программу", - отметила она.
По мнению полиции, применение восстановительного правосудия, то есть некарательных мер, даст молодому человеку возможность загладить свою вину. "Опыт показывает, что многие молодые люди осознают свою неправоту и в будущем ведут себя более законопослушно", - сообщили в Идаской префектуре.