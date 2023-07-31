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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Джаз в Нарва-Йыэсуу звучал отлично - и успех повторят следующим летом

Илья Смирнов
, журналист
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Субботний "Джаз в Нарва-Йыэсуу" завершился феерическим выступлением всемирно известной интернациональной команды "Black Lives - from Generation to Generation".
Субботний "Джаз в Нарва-Йыэсуу" завершился феерическим выступлением всемирно известной интернациональной команды "Black Lives - from Generation to Generation". Фото: Ilja Smirnov / Narva-Jõesuu Jazz

Фестиваль "Джаз в Нарва-Йыэсуу" завершился в субботу большим концертом, собравшим перед сценой в Светлом парке курортного города множество любителей музыки, не испугавшихся дождливой погоды. "Северное побережье" представляет большую фестивальную фотогалерею и комментарии организатора.

Почти восьмичасовой концертный марафон "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в субботу завершил неделю джаза. Выступлению бендов и солистов мирового уровня предшествовал пятидневный лагерь для двух десятков начинающих музыкантов, о котором "Северное побережье" писало неделей ранее.

Большой бесплатный концерт собрал у сцены в Светлом парке сотни поклонников джазовой и легкой летней музыки из разных уголков Эстонии. Участвовали виртуозы из США, Франции, Германии, Нидерландов, Эстонии и ЮАР.

Ситуацию с переменчивой погодой спасали продавцы дождевиков во время ливня, а в солнечные минуты - ларьки с напитками, мороженым и прочими угощениями. Субботний "Джаз в Нарва-Йыэсуу" стал для приморского курорта народным праздником хорошего настроения.

Джазовый фестиваль оказался вдобавок местом демонстрации зонтов, курток и дождевиков разных фасонов и цветов. Незадолго до этого гостям курорта удалось щегольнуть модными оправами солнечных очков.
Джазовый фестиваль оказался вдобавок местом демонстрации зонтов, курток и дождевиков разных фасонов и цветов. Незадолго до этого гостям курорта удалось щегольнуть модными оправами солнечных очков. Фото: Ilja Smirnov / Narva-Jõesuu Jazz

Организатор Олег Писаренко, известный популяризатор музыки родом из Нарвы, напомнил, что фестиваль - это не просто один концерт, а целый комплекс сопутствующих событий, мероприятий, информирования, в результате чего участвующая публика настраивается на соответствующий лад. В итоге меняется представление гостей о целом регионе, в данном случае - о северо-востоке Эстонии.

Долг организатора перед родным краем

Олег Писаренко, подводя итог прошедшей джазовой неделе в курортном городе, признался, что остался очень доволен. Все прошло по плану и все получилось: музыканты, включая иностранных, приехали и выступили, а публика пришла.

- Этот процесс в комплексе очень сложен, и за ним стою не один я, а целая команда друзей, партнеров, специалистов и даже политиков. Секрет успеха в том, что организация мероприятий проходит годами - и в результате накапливается некое общее энергетическое поле, назовем этот так, вокруг которого собираются еще люди, - образно описывает Писаренко образ жизни организатора и подход к работе.

Писаренко убежден, что проведение музыкальных мероприятий - это его призвание, а вернее, даже долг по отношению к родному нарвскому региону и всему его обществу. "Это тот случай, когда удачно совпадает, что ты должен делать с тем, что хочешь и можешь", - добавил Писаренко, радуясь этому совпадению.

Одобрение от коллеги

Руководитель Силламяэского джаз-клуба и директор регулярного фестиваля "Jazz Time" Владимир Высоцкий приехал в Нарва-Йыэсуу в субботний вечер, чтобы поддержать хорошо знакомых ему исполнителей: "София Рубина и ее музыканты неоднократно выступали в разных составах на нашем фестивале и в джазовом клубе в Силламяэ. Мы знакомы и сотрудничаем долгое время, поэтому хотелось с ними увидеться и поддержать".

Высоцкий признался, что ему понравился курортный фестиваль в целом: "Интересный международный состав участников, удачно выбранное место проведения, уютная атмосфера".

- Желаю организаторам джазового фестиваля в Усть-Нарве дальнейших успехов и множество благодарных слушателей! - добавил Высоцкий.

Джаз в Нарва-Йыэсуу зазвучит регулярно

Уже нынче в августе начинается, по словам Олега Писаренко, подготовка ко второму фестивалю "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в следующем году. Есть у организатора в голове идеи, кого пригласить на сцену, однако говорить об этом рано, покуда не решен вопрос о внешнем финансировании.

Также могут измениться ко второму фестивалю время и место его проведения. "Я думаю, сделаем корректировку, но говорить об этом пока рано", - прокомментировал организатор.

Как надеется Писаренко, трезво оценивающий свои силы, такой фестиваль может проводиться еще лет тридцать.

Фестиваль "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в 2023 году софинансировали Фонд интеграции и Евросоюз, партнерскую поддержку оказала городская управа Нарва-Йыэсуу. Общий бюджет мероприятий, включая пятидневный молодежный джазовый лагерь с мастер-классами именитых музыкантов, составил округленно 100 тысяч евро.

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