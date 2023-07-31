ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Джаз в Нарва-Йыэсуу звучал отлично - и успех повторят следующим летом

Фестиваль "Джаз в Нарва-Йыэсуу" завершился в субботу большим концертом, собравшим перед сценой в Светлом парке курортного города множество любителей музыки, не испугавшихся дождливой погоды. "Северное побережье" представляет большую фестивальную фотогалерею и комментарии организатора.
Почти восьмичасовой концертный марафон "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в субботу завершил неделю джаза. Выступлению бендов и солистов мирового уровня предшествовал пятидневный лагерь для двух десятков начинающих музыкантов, о котором "Северное побережье" писало неделей ранее.
Большой бесплатный концерт собрал у сцены в Светлом парке сотни поклонников джазовой и легкой летней музыки из разных уголков Эстонии. Участвовали виртуозы из США, Франции, Германии, Нидерландов, Эстонии и ЮАР.
Ситуацию с переменчивой погодой спасали продавцы дождевиков во время ливня, а в солнечные минуты - ларьки с напитками, мороженым и прочими угощениями. Субботний "Джаз в Нарва-Йыэсуу" стал для приморского курорта народным праздником хорошего настроения.
Организатор Олег Писаренко, известный популяризатор музыки родом из Нарвы, напомнил, что фестиваль - это не просто один концерт, а целый комплекс сопутствующих событий, мероприятий, информирования, в результате чего участвующая публика настраивается на соответствующий лад. В итоге меняется представление гостей о целом регионе, в данном случае - о северо-востоке Эстонии.
Долг организатора перед родным краем
Олег Писаренко, подводя итог прошедшей джазовой неделе в курортном городе, признался, что остался очень доволен. Все прошло по плану и все получилось: музыканты, включая иностранных, приехали и выступили, а публика пришла.
- Этот процесс в комплексе очень сложен, и за ним стою не один я, а целая команда друзей, партнеров, специалистов и даже политиков. Секрет успеха в том, что организация мероприятий проходит годами - и в результате накапливается некое общее энергетическое поле, назовем этот так, вокруг которого собираются еще люди, - образно описывает Писаренко образ жизни организатора и подход к работе.
Писаренко убежден, что проведение музыкальных мероприятий - это его призвание, а вернее, даже долг по отношению к родному нарвскому региону и всему его обществу. "Это тот случай, когда удачно совпадает, что ты должен делать с тем, что хочешь и можешь", - добавил Писаренко, радуясь этому совпадению.
Одобрение от коллеги
Руководитель Силламяэского джаз-клуба и директор регулярного фестиваля "Jazz Time" Владимир Высоцкий приехал в Нарва-Йыэсуу в субботний вечер, чтобы поддержать хорошо знакомых ему исполнителей: "София Рубина и ее музыканты неоднократно выступали в разных составах на нашем фестивале и в джазовом клубе в Силламяэ. Мы знакомы и сотрудничаем долгое время, поэтому хотелось с ними увидеться и поддержать".
Высоцкий признался, что ему понравился курортный фестиваль в целом: "Интересный международный состав участников, удачно выбранное место проведения, уютная атмосфера".
- Желаю организаторам джазового фестиваля в Усть-Нарве дальнейших успехов и множество благодарных слушателей! - добавил Высоцкий.
Джаз в Нарва-Йыэсуу зазвучит регулярно
Уже нынче в августе начинается, по словам Олега Писаренко, подготовка ко второму фестивалю "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в следующем году. Есть у организатора в голове идеи, кого пригласить на сцену, однако говорить об этом рано, покуда не решен вопрос о внешнем финансировании.
Также могут измениться ко второму фестивалю время и место его проведения. "Я думаю, сделаем корректировку, но говорить об этом пока рано", - прокомментировал организатор.
Как надеется Писаренко, трезво оценивающий свои силы, такой фестиваль может проводиться еще лет тридцать.
Фестиваль "Джаз в Нарва-Йыэсуу" в 2023 году софинансировали Фонд интеграции и Евросоюз, партнерскую поддержку оказала городская управа Нарва-Йыэсуу. Общий бюджет мероприятий, включая пятидневный молодежный джазовый лагерь с мастер-классами именитых музыкантов, составил округленно 100 тысяч евро.