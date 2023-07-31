ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Джаз в Нарва-Йыэсуу звучал отлично - и успех повторят следующим летом

Писаренко убежден, что проведение музыкальных мероприятий - это его призвание, а вернее, даже долг по отношению к родному нарвскому региону и всему его обществу. "Это тот случай, когда удачно совпадает, что ты должен делать с тем, что хочешь и можешь", - добавил Писаренко, радуясь этому совпадению.

Одобрение от коллеги

Руководитель Силламяэского джаз-клуба и директор регулярного фестиваля "Jazz Time" Владимир Высоцкий приехал в Нарва-Йыэсуу в субботний вечер, чтобы поддержать хорошо знакомых ему исполнителей: "София Рубина и ее музыканты неоднократно выступали в разных составах на нашем фестивале и в джазовом клубе в Силламяэ. Мы знакомы и сотрудничаем долгое время, поэтому хотелось с ними увидеться и поддержать".

Высоцкий признался, что ему понравился курортный фестиваль в целом: "Интересный международный состав участников, удачно выбранное место проведения, уютная атмосфера".

- Желаю организаторам джазового фестиваля в Усть-Нарве дальнейших успехов и множество благодарных слушателей! - добавил Высоцкий.