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Нарвское горсобрание пакует вещи и переезжает

Илья Смирнов
, журналист
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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Канцелярия Нарвского городского собрания сообщила, что с первого августа горсобрание официально располагается в обновленной Нарвской ратуше.

После весной завершившейся реконструкции исторического здания Нарвской ратуши ее третий этаж отведен городскому собранию. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала - 176 квадратных метра, что позволяет разместить до 60 человек.

Нарвское горсобрание переезжает в ратушу с первого августа. В составе горсобрания 31 депутат, в штате канцелярии - пять человек, для которых адрес рабочего места меняется на новый: Ратушная площадь, 1 (Raekoja plats 1).

До этого дня Нарвское горсобрание тридцать лет работало и заседало на Петровской площади, 1, в восстановленном в 1949 году довоенном здании.

Нынче в июне на первый этаж обновленной Нарвской ратуши переехал с той же Петровской площади туристический инфоцентр.

Как ранее говорили "Северному побережью" в Нарвской горуправе, пока еще нет ясности, как в дальнейшем использовать высвобождающиеся на Петровской площади помещения инфоцентра и горсобрания.

Здание Нарвской ратуши 17-го века постройки, использовавшееся по назначению вплоть до разрушения в 1944 году, затем было восстановлено к 1963 году. В 1963-1999 годах в ратуше размещались Нарвский Дворец пионеров и Дом детского творчества. С начала 21-го века ратуша стояла пустой или полупустой. Реконструкция здания осуществлена в 2021-2023 годы.

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