Нарвское горсобрание пакует вещи и переезжает

После весной завершившейся реконструкции исторического здания Нарвской ратуши ее третий этаж отведен городскому собранию. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала - 176 квадратных метра, что позволяет разместить до 60 человек.

Нарвское горсобрание переезжает в ратушу с первого августа. В составе горсобрания 31 депутат, в штате канцелярии - пять человек, для которых адрес рабочего места меняется на новый: Ратушная площадь, 1 (Raekoja plats 1).

До этого дня Нарвское горсобрание тридцать лет работало и заседало на Петровской площади, 1, в восстановленном в 1949 году довоенном здании.

Нынче в июне на первый этаж обновленной Нарвской ратуши переехал с той же Петровской площади туристический инфоцентр.

Как ранее говорили "Северному побережью" в Нарвской горуправе, пока еще нет ясности, как в дальнейшем использовать высвобождающиеся на Петровской площади помещения инфоцентра и горсобрания.