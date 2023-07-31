Нарвское горсобрание пакует вещи и переезжает

Канцелярия Нарвского городского собрания сообщила, что с первого августа горсобрание официально располагается в обновленной Нарвской ратуше.
После весной завершившейся реконструкции исторического здания Нарвской ратуши ее третий этаж отведен городскому собранию. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. Площадь зала - 176 квадратных метра, что позволяет разместить до 60 человек.
Нарвское горсобрание переезжает в ратушу с первого августа. В составе горсобрания 31 депутат, в штате канцелярии - пять человек, для которых адрес рабочего места меняется на новый: Ратушная площадь, 1 (Raekoja plats 1).
До этого дня Нарвское горсобрание тридцать лет работало и заседало на Петровской площади, 1, в восстановленном в 1949 году довоенном здании.
Нынче в июне на первый этаж обновленной Нарвской ратуши переехал с той же Петровской площади туристический инфоцентр.
Как ранее говорили "Северному побережью" в Нарвской горуправе, пока еще нет ясности, как в дальнейшем использовать высвобождающиеся на Петровской площади помещения инфоцентра и горсобрания.
Здание Нарвской ратуши 17-го века постройки, использовавшееся по назначению вплоть до разрушения в 1944 году, затем было восстановлено к 1963 году. В 1963-1999 годах в ратуше размещались Нарвский Дворец пионеров и Дом детского творчества. С начала 21-го века ратуша стояла пустой или полупустой. Реконструкция здания осуществлена в 2021-2023 годы.