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Закрывается ресторан в Нарвском замке

Северное побережье
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В ресторане "Rondeel".
В ресторане "Rondeel". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвский музей закрывает свой ресторан "Rondeel" в орудийной башне Западного двора Нарвского замка, о чем написала "Нарвская газета".

"По суммарным результатам работы этого года, когда на территории музея ведутся масштабные строительные работы и прокладываются новые коммуникации в непосредственной близости к ресторану, прогнозы деятельности ресторана в низкий сезон, а он наступит уже в сентябре, не внушают оптимизма", - рассказала в интервью "Нарвской газете" директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

"На негативный прогноз прямое влияние оказывает и существенное повышение тарифа теплоэнергии. В этой связи было принято решение избежать финансовых потерь, закрыв ресторан уже в середине августа", - добавила директор.

Музейный ресторан "Rondeel" закрывался также в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Затем возобновил свою работу, сменив штат, меню и подход к работе. В настоящее время в штатном расписании музея даже нет должности главного повара, как сообщила Сморжевских-Смирнова.

"Обсуждение дальнейшей судьбы ресторана запланировано на конец текущего года, когда уже будет введен в эксплуатацию реновирированный Западный двор и будет понятна ситуация со спросом на рынке", - рассказала директор музея.

Подробнее - в статье "Нарвской газеты".

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