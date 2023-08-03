Закрывается ресторан в Нарвском замке

"По суммарным результатам работы этого года, когда на территории музея ведутся масштабные строительные работы и прокладываются новые коммуникации в непосредственной близости к ресторану, прогнозы деятельности ресторана в низкий сезон, а он наступит уже в сентябре, не внушают оптимизма", - рассказала в интервью "Нарвской газете" директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

"На негативный прогноз прямое влияние оказывает и существенное повышение тарифа теплоэнергии. В этой связи было принято решение избежать финансовых потерь, закрыв ресторан уже в середине августа", - добавила директор.

Музейный ресторан "Rondeel" закрывался также в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Затем возобновил свою работу, сменив штат, меню и подход к работе. В настоящее время в штатном расписании музея даже нет должности главного повара, как сообщила Сморжевских-Смирнова.