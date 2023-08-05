Дмитрий Летт: Не стоит вводить людей в заблуждение

Согласно Закону об отходах, к 31 декабря 2023 года владельцы отходов, в том числе и квартирные товарищества, обязаны обеспечить сбор и вывоз биоразлагаемых отходов. Например, в Таллинне это ввели с уже 1 июня, в Нарве введут с 1 ноября. Требования по сортировке мусора на республиканском уровне были и раньше, просто сейчас они ужесточаются и будут в дальнейшем только добавляться. Недалеки времена, когда и упаковку придется собирать через контейнеры у домов, а там и другие виды отходов подтянутся. Нравится это кому-то или не нравится, всем нам придется это выполнять.

Да, для многих прежняя система сбора бытового мусора в Силламяэ в одну общую мусоросборочную машину была привычной и удобной, но на сегодняшний день она не позволяет выполнять функции по сбору и сортировке бытового мусора, как того требует действующее законодательство.

Да и время идет вперед, для многих прежняя система неудобна именно из-за того, что приходится откладывать свои дела, или люди на работе, а необходимо сидеть дома и ожидать приезда в определенное время мусоросборочной машины. Удобнее-то иметь возможность цивилизованно выкинуть свой мусор в любое время недалеко от дома, и этого тоже хотят и об этом говорят многие жители города.