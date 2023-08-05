Дмитрий Летт: Не стоит вводить людей в заблуждение

Недавно вышла статья-мнение депутата Силламяэского горсобрания Гульнары Сидоренко (председателя социал-демократической фракции) о том, что в Силламяэ можно оставить прежнюю систему сбора отходов мусоровозами.
Согласно Закону об отходах, к 31 декабря 2023 года владельцы отходов, в том числе и квартирные товарищества, обязаны обеспечить сбор и вывоз биоразлагаемых отходов. Например, в Таллинне это ввели с уже 1 июня, в Нарве введут с 1 ноября. Требования по сортировке мусора на республиканском уровне были и раньше, просто сейчас они ужесточаются и будут в дальнейшем только добавляться. Недалеки времена, когда и упаковку придется собирать через контейнеры у домов, а там и другие виды отходов подтянутся. Нравится это кому-то или не нравится, всем нам придется это выполнять.
Да, для многих прежняя система сбора бытового мусора в Силламяэ в одну общую мусоросборочную машину была привычной и удобной, но на сегодняшний день она не позволяет выполнять функции по сбору и сортировке бытового мусора, как того требует действующее законодательство.
Да и время идет вперед, для многих прежняя система неудобна именно из-за того, что приходится откладывать свои дела, или люди на работе, а необходимо сидеть дома и ожидать приезда в определенное время мусоросборочной машины. Удобнее-то иметь возможность цивилизованно выкинуть свой мусор в любое время недалеко от дома, и этого тоже хотят и об этом говорят многие жители города.
Утверждения, что можно оставить прежнюю систему и что якобы есть мусоросборочные машины, пригодные и способные выполнить все сортировочные требования, тоже ошибочные. Причем есть подтвержденные данные, что в многокамерные мусоровозы загрузка сортированного мусора может происходить только через контейнеры, а не через закидывание в машины мешков с мусором людьми, как это делается сейчас в общий мусоровоз, и что такие мусоровозы технологически не подойдут к существующей сейчас в городе системе.
Так что, как ни крути, все равно через контейнеры. Да и вообще, при кидании разного вида мусора домашними мешками в одни или другие отсеки мусоросборочной машины как можно подсчитать объем сданных разных отходов от квартирного товарищества, например? Те, кто за это ратует, наверное, думают, что перевозчик подъедет на машине, поставит доп. работника, который будет вручную взвешивать каждый мешочек человека и суммировать объемы для каждого КТ отдельно, по каждому виду отходов? Или как будет происходить подсчет объемов?
Да это практически невыполнимо и абсурд. Конечно же, нет, поэтому и собирают биологические и иные отходы вначале в контейнеры или иные емкости. И квартирным товариществам как владельцам отходов платить надо только за свой бытовой мусор, и не за "бабушку и тетушку" из соседних домов.
"Для многих прежняя система неудобна именно из-за того, что приходится откладывать свои дела, или люди на работе, а необходимо сидеть дома и ожидать приезда в определенное время мусоросборочной машины".
Дмитрий Летт, председатель правовой комиссии городского собрания Силламяэ, председатель центристской фракции горсобрания
Специалисты горуправления, депутаты центристской фракции и профильные комиссии горсобрания тщательно прорабатывали этот вопрос, и имеется достоверная информация по этой теме. Потенциальные перевозчики мусора подтвердили, что специализированной техники для сбора сортированных отходов мусоровозами у них нет, только через контейнерную загрузку. Ведь не просто так, без оснований и обсуждений, приняли в декабре прошлого года новые правила по обращению с отходами, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года.
Сейчас, с 1 сентября этого года при переходе на другую систему сбора отходов, новая цена за вывоз мусора в Силламяэ станет для людей в два раза меньше, чем сегодняшняя. Общая цена по городу уже утверждена.
Несмотря на это, активисты и собиратели протестных подписей под обращением к властям об этом людям не говорили, а наоборот, в тексте обращения написано: "…общеизвестно, что планируемый с 01.09.2023 новый порядок вывозки будет почти в 1,5 раза (примерно на 50-70%) дороже, чем действующий" - что это еще, как не прямое введение в заблуждение горожан и запугивание ложным подорожанием? Да и много другого там написано, что не соответствует действительности.
Никогда нельзя давать ложные ожидания и предоставлять населению неверную информацию. Ответственные люди так не поступают. Понятно желание некоторых создать резонанс и заработать на этом политические очки, но вводить в заблуждение горожан - не лучший способ для этого. Надо иметь мужество, прямоту и всегда честно говорить даже о непопулярных решениях, а не пытаться лепить из мухи слона, играя на эмоциях людей.