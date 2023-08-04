У нарвских депутатов в ратуше не все просто с электронным голосованием и автопарковкой

Мало того, что все депутаты в какой-то день должны собраться в ратуше на обучение пользованию новыми приборами для голосования, так еще и нет, как оказалось, правовой основы для использования кнопок "за", "против", "воздержался".

- Нам предстоит дополнить порядок работы Нарвского городского собрания, потому что на сегодняшний момент в нем сказано только то, что мы свое решение демонстрируем поднятием руки. Это надо изменить, - рассказала председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат.

Действительно: "Голосование при открытом голосовании производится поднятием руки", - сказано в 14-м параграфе Порядка работы Нарвского городского собрания, утвержденного 17 лет назад.

Думали поначалу просто поиграться новой электронной системой в ратуше, параллельно голосуя и поднятием рук. "Но городское собрание - это все-таки не место для игрушек", - отметила Стольфат, решив, что депутаты сперва по старинке проголосуют за изменение порядка работы, а затем с полным правом перейдут на кнопки.

В ходе переезда в ратушу практически за один день перевезли все вещи, оргтехнику, документы, архив горсобрания. Меблировка новая.

Гобелен с видом на довоенную Нарву, украшавший прежний зал заседаний, появится где-то и в ратуше. Городской художник решит, где этому гобелену подходящее место.

Большой проблемой для 31 депутата городского собрания и нескольких сотрудников канцелярии станет автопарковка рядом с ратушей: парковки у Ратушной площади не построено пока никакой, есть только несколько парковочных мест вдоль улицы. Председательствующая Стольфат призывает приходить на заседания пешком. "А других вариантов там и нет", - констатировала она.

Первое заседание Нарвского горсобрания в ратуше запланировано на 24 августа.