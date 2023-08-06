ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа снова мрачнеет

Обзор сайта кассы по безработице свидетельствует, что ситуация снова становится довольно мрачной. К началу августа уровень безработицы в уезде достиг 12,7 процента, а количество безработных составило 7165. Если летом уровень безработицы обычно снижался, то в этом году все наоборот. По сравнению с июнем количество безработных в уезде всего за два месяца увеличилось на 700 человек.

Если текущий уровень безработицы составляет 12,7 процента, то год назад в начале августа он составлял 11,3 процента. В июне прошлого года касса по безработице предлагала 702 рабочих места в Ида-Вирумаа, а год спустя - только 427.

Нет никаких чудесных решений, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. Но одной из, так сказать, тем сочинения, которое претенденты на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа должны представить для участия в конкурсе, мог бы стать конкретный план действий - с помощью каких реальных шагов намереваются снизить безработицу в Ида-Вирумаа хотя бы до уровня средней по Эстонии. Ведь высокая безработица в свою очередь обуславливает многие другие проблемы.

350 миллионов из фонда справедливого перехода, безусловно, пригодятся, но нельзя полагаться только на них. Нужны и другие меры.