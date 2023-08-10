Рауно Пыльд: Старейшина волости Люганузе должна уйти в отставку

Старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер утверждала: "Глава самоуправления должен понимать, что на своей должности он не большой начальник или король, как вы сказали, а слуга народа, правильнее даже - батрак /.../ Хороший волостной старейшина - это тот, кто хорошо умеет руководить командой, имеет видение, умея при этом слушать и находить решения".
Я нашел такие взгляды, перечитав декабрьский номер газеты Люганузеской волости за 2021 год, где Марья-Лийза дала интервью в качестве нового волостного старейшины. Именно эта часть о "нахождении решений" задела за живое, ведь именно этого старейшина волости, которой подведомственна Кивиылиская 1-я средняя школа, не сумела придерживаться.
Я решил шире взглянуть на действия нынешней власти и выяснить, стали ли результатом деятельности неверные шаги только в отношении школы или проблема шире. Для начала я просмотрел список волостных чиновников, и с сожалением констатирую, что многие хорошие специалисты уволились, пробив тем самым брешь, для закрытия которой власть никак не может найти новых людей.
Да, хороших специалистов найти трудно - если бы только волостная власть понимала это и в случае с Кивиылиской 1-й средней школой. Сейчас ищут советника по развитию, юриста, специалиста по защите детей, заведующего хозяйственным центром. В списке чиновников вдобавок отсутствуют социальный советник, специалист по образованию, регистратор и специалист по тендерам. В общем восемь вакансий, некоторые из этих специалистов - единственные представители своей сферы.
В списке больше нет советника по культуре, и действительно, по предложению волостного управления эта должность была исключена из структуры управы решением волостного собрания № 1-3/111. Печально констатировать, что, согласно по протоколу, не было никакого предметного обсуждения или сомнений по этому вопросу, просто приняли решение.
Взгляд на программу развития свидетельствует, что одна из мер по реализации стратегических целей посвящена культуре, спорту и свободному времени, что должен был координировать советник по культуре. Там перечислены многие запланированные виды деятельности (единое управление учреждениями культуры, организация крупных мероприятий, сохранение культурного наследия, деятельность волонтеров, деятельность общественных объединений и т.д.).
Неужели действительно воображают, что все это сделает один и тот же человек, который уже возглавил все дома культуры Люганузеской волости? Соответственно такому подходу, должность советника по вопросам образования также можно было бы исключить из списка, предположив, что директора школ станут координировать деятельность в этой области. Почему вообще была упразднена должность советника по культуре, почему жители волости не были проинформированы об этом - волостной старейшина призывает к открытому управлению и вовлечению общины, а сама не выполняет свои обещания!
Кроме того, в качестве меры по реализации программы развития значится образовательная и молодежная работа. О том, как нынешняя волостная власть относится к своим школам, я уже писал. Если посмотреть на план работы с молодежью, который подробно расписан волостью Люганузе на 48 страницах программы развития молодежной сферы на 2018-2025 годы, то ситуация в волости прямо-таки катастрофическая. Под руководством нынешней волостной власти свою деятельность прекратили аж три молодежных комнаты/центра.
"Допустим к власти тех, чье видение учитывает развитие и интересы волости".
Рауно Пыльд, выпускник Кивиылиской 1-й средней школы, бывший учитель
Насколько мне известно, это первое лето, когда волость не организовала ни одной молодежной дружины, молодежного мероприятия или экскурсии. Очевидно, причина в том, что своими действиями им удалось избавиться от Герри Аламетс, самого образцового молодежного работника волости, если не всей страны, которая вместе со своей командой всем этим раньше занималась. Вместо проектов "Erasmus" теперь зияющая пустота, потому что некому их писать и привлекать международное внимание к волости. Судя по соцсетям, именно НКО "Maidla Noored" во главе с Герри предлагает молодежи летние мероприятия - молодежью нашей волости занимается некоммерческое объединение.
Почему существующие молодежные центры незаметны, почему сведена на нет деятельность, направленная на молодежь? Может, волостному управлению пора посмотреться в зеркало и признать, что капитально промахнулись со своими планами по изменению структуры?
Стратегия развития Люганузеской волости, рассчитанная до 2028 года, содержит еще множество целей и планов, которые совершенно вне фокуса нынешней власти и не реализуются. Но я не стану их перечислять, потому что понимаю, что работы много и добиться всего сразу сложно. В чем я упрекаю конкретную власть, так это в невыполнении уже имеющихся планов.
Вейзер сказала в своем интервью: "Я хочу, чтобы волостное руководство было честным и открытым. Я считаю важным, чтобы наши люди были сильнее вовлечены в более важные процессы принятия решений". В этой части Марья-Лийза Вейзер действовала вопреки своим словам и не выполнила своего обещания. Считаю, что старейшина волости должна взять на себя политическую ответственность и покинуть пост волостного старейшины - допустим к власти тех, чье видение учитывает развитие и интересы волости.