Рауно Пыльд: Старейшина волости Люганузе должна уйти в отставку

Неужели действительно воображают, что все это сделает один и тот же человек, который уже возглавил все дома культуры Люганузеской волости? Соответственно такому подходу, должность советника по вопросам образования также можно было бы исключить из списка, предположив, что директора школ станут координировать деятельность в этой области. Почему вообще была упразднена должность советника по культуре, почему жители волости не были проинформированы об этом - волостной старейшина призывает к открытому управлению и вовлечению общины, а сама не выполняет свои обещания!

Кроме того, в качестве меры по реализации программы развития значится образовательная и молодежная работа. О том, как нынешняя волостная власть относится к своим школам, я уже писал. Если посмотреть на план работы с молодежью, который подробно расписан волостью Люганузе на 48 страницах программы развития молодежной сферы на 2018-2025 годы, то ситуация в волости прямо-таки катастрофическая. Под руководством нынешней волостной власти свою деятельность прекратили аж три молодежных комнаты/центра.

"Допустим к власти тех, чье видение учитывает развитие и интересы волости". Рауно Пыльд, выпускник Кивиылиской 1-й средней школы, бывший учитель