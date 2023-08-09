ФОТО ДНЯ ⟩ В Пюсси строят низкую приключенческую тропу

На этой неделе ТОО "Falador" приступило к строительству низкой приключенческой тропы в Пюсси на территории между домами №4 и №6 на улице Виру. Речь идет об идее, победившей на народном голосовании об использовании нынешнего народного бюджета Люганузеской волости.
Низкая приключенческая тропа разной степени сложности предлагает разнообразные занятия как для молодежи, так и для взрослых, а также способствует физическому развитию детей.
Приключенческая тропа должна быть готова уже на нынешней неделе.
Она станет в Люганузеской волости уже вторым объектом, созданным на деньги народного бюджета: месяц назад был открыт отремонтированный мост у Люганузеской церкви. Правда, мост привели в порядок на деньги прошлогоднего народного бюджета.