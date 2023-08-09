Осталось три недели дешевого тепла: Нарва ждет возвращения Каи Каллас из отпуска

Совместное обращение встревоженных председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат и мэра Катри Райк к Кае Каллас датировано 4 августа. Закон утверждает, что ответ должен быть дан как можно скорее, но не позднее чем через месяц. В коммуникационном бюро правительства "Северному побережью" подтвердили, что крайний срок ответа на письмо из Нарвы - 4 cентября.

К тому же, до начала следующей недели Каллас в отпуске, а составление ответа может потребовать совещания премьера с членами правительства.

С начала сентября на законном основании вступит в силу новый предельный теплотариф АО "Narva Soojusvõrk", а это означает, что счета за горячее водоснабжение и центральное отопление вырастут для нарвитян на 84 процента.

Стольфат и Райк попросили Каллас выделить производителю тепла для Нарвы 7,5 миллиона евро, чтобы благодаря этому в течение ближайшего года рост цен на теплоэнергию был вдвое меньшим. Такая государственная компенсация, по предположению руководителей Нарвы, может быть покрыта из дохода страны от продажи квот на выбросы CO2.

"Действительно, эта цена [на теплоэнергию в Нарве] все еще является одной из самых низких в Эстонии, но такое большое и резкое изменение не является обычным явлением и не происходило в других крупных городах из-за повышения цен на квоты CO2. Зарплаты жителей Нарвы, к сожалению, одни из самых низких в Эстонии и вдобавок Нарва за последний год (с июня 2022 по июнь 2023 года) потеряла 671 рабочее место. Мы должны также учитывать, что 30 процентов нашего населения - пенсионеры, и в городе 5000 одиноко живущих пожилых людей. Столь резкий рост постоянных затрат приведет к серьезным социальным проблемам в приграничном городе. Таким образом, просим вашей помощи. Это именно для отсрочки повышения цены на комнатное тепло в домах людей", - сказано среди прочего в обращении из Нарвской ратуши в дом Стенбока.

Как сообщалось в конце июля, сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, получило от Департамента конкуренции разрешение повысить стоимость отпускаемой потребителям теплоэнергии на 84 процента. Это вызвано сильно подорожавшим производством теплоэнергии на Балтийской электростанции в составе АО "Enefit Power", в том числе подорожанием квот на выбросы CO2.